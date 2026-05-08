Ελβετία: Χαμός με νόμο σε στυλ Κίνας για περιορισμό του πληθυσμού - «Πλαφόν» στα 10 εκατομμύρια

Οι ψηφοφόροι στην Ελβετία είναι διχασμένοι, γύρω από πρόσφατη πρόταση για δημοψήφισμα, που έχει στόχο τον περιορισμό του ελβετικού πληθυσμού, όπως καταγράφει δημοσκόπηση που ήρθε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η ελβετική κυβέρνηση αντιτίθεται στην πρωτοβουλία για δημοψήφισμα του Ελβετικού Λαϊκού Κόμματος (SVP), που θα διεξαχθεί στις 14 Ιουνίου, με το αιτιολογικό ότι θα πλήξει τη συνεργασία με την ΕΕ, τον βασικό εμπορικό της εταίρο, αλλά και την οικονομία.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στον περιορισμό του μόνιμου πληθυσμού της Ελβετίας στα 10 εκατομμύρια έως το 2050 και τη λήξη της συμφωνίας περί ελευθερίας της κίνησης που έχει η χώρα με την ΕΕ, κατά το ΑΜΠΕ.

Ελβετία: Διχασμένοι στη μέση οι πολίτες για τον νόμο

Η νέα δημοσκόπηση της εταιρείας δημοσκοπήσεων GfS Βέρνης για λογαριασμό του δημόσιου δικτύου SRG διενεργήθηκε κατά το διάστημα 20 Απριλίου και 3 Μαΐου και έδειξε ότι 47% από τους 19.728 ερωτηθέντες ήταν υπέρ της πρότασης και 47% κατά.

Δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από άλλο ινστιτούτο δημοσκοπήσεων στα τέλη Απριλίου έδειξε ότι μια πολύ μικρή πλειοψηφία στηρίζει την πρωτοβουλία.

Η ανησυχία για τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού και η πίεση που ασκείται στις δημόσιες υποδομές έχουν αποτελέσει πρόσφορο έδαφος για τη στήριξη της πρότασης, παρότι επιχειρηματικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ευημερία της κεντροευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο πληθυσμός της Ελβετίας ξεπέρασε πρόσφατα τα 9 εκατομμύρια και επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι ξένοι υπήκοοι αναλογούσαν σε πάνω από το 27% του συνολικού πληθυσμού το 2024.

Το SVP, το μεγαλύτερο κόμμα της Ελβετίας, αντιτίθεται στη μεγαλύτερη ενσωμάτωση στην ΕΕ, την οποία θεωρεί απειλή για την εθνική κυριαρχία της χώρας και πηγή υπερβολικών κανονισμών.