Εκλογική νίκη του Φάρατζ στη Βρετανία – Καταποντίστηκαν οι Εργατικοί του «επίμονου» Στάρμερ

Σημαντική νίκη του κόμματος του Νάιτζελ Φάρατζ, Reform UK, και σοβαρές απώλειες των Εργατικών, δείχνουν τα αποτελέσματα των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν χθες, Πέμπτη (07/05), στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία.

Απώλεια δημοτικών συμβούλων είχαν και οι Συντηρητικοί ενώ ελαφρώς κερδισμένοι βγαίνουν οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες και οι Πράσινοι. Οι τελευταίοι, πάντως, δεν φαίνεται να τα πήγαν τόσο καλά, όσο προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις.

Χθες οι Βρετανοί, μεταξύ άλλων, ψήφισαν για 5.014 δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους σε 136 τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων και των 32 δήμων του Λονδίνου.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εκλογές για απευθείας εκλεγόμενους δημάρχους σε έξι μεγάλες αστικές περιοχές, ενώ κάλπες στήθηκαν σε Σκωτία και Ουαλία για την εκλογή βουλευτών για τα τοπικά τους κοινοβούλια, τα οποία έχουν διευρυμένες εξουσίες.

Σημαντική ήταν η προσέλευση των ψηφοφόρων. Αναλυτές επισημαίνουν ότι ήταν 10 ποσοστιαίας μονάδες υψηλότερη από ό,τι συνήθως.

Η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται. Τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται μέσα στην ημέρα.

Αποδοχή ήττας από τον Στάρμερ: «Αναλαμβάνω την ευθύνη για τα επώδυνα αποτελέσματα»

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε πως «αναλαμβάνει την ευθύνη» για τα «επώδυνα» αποτελέσματα των τοπικών εκλογών.

Ο Στάρμερ δήλωσε ωστόσο ότι δεν σχεδιάζει να παραιτηθεί από την ηγεσία, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

«Ημέρες όπως αυτή δεν μειώνουν την αποφασιστικότητά μου να πραγματοποιήσω την αλλαγή που υποσχέθηκα», δήλωσε, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σταθμό GB News.

«Δεν θα εγκαταλείψω», τόνισε προσθέτοντας: «Θα είμαι υποψήφιος ως πρωθυπουργός στις επόμενες γενικές εκλογές».

Πανηγυρίζει ο Φάρατζ

Παράλληλα, ο επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού Reform UK Νάιτζελ Φάρατζ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα πρώτα αποτελέσματα, εκτιμώντας ότι δείχνουν πως το κόμμα του «θα είναι εδώ για καιρό».

«Παρακολουθούμε μια ιστορική αλλαγή της βρετανικής πολιτικής», δήλωσε στο Λονδίνο.

«Είμαστε το πιο εθνικό από τα κόμματα, θα είμαστε εδώ για καιρό», πρόσθεσε ο Φάρατζ, καθώς τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν χθες, Πέμπτη, δείχνουν ισχυρή άνοδο του Reform UK.