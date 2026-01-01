Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης παραμένει το Κραν Μοντάνα στην Ελβετία μετά από την πυρκαγιά σε μπαρ στο χιονοδρομικό θέρετρο. «Αρκετές δεκάδες» άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 100 έχουν τραυματιστεί από την πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation.

Η πλειονότητα των τραυματιών βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές, ότι υπάρχουν τουλάχιστον 40 νεκροί.

Δύο Γάλλοι υπήκοοι συγκαταλέγονται μεταξύ των τραυματιών.

Οι αρχές δήλωσαν ότι το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως πυρκαγιά και όχι ως επίθεση.

Οι υγειονομικές υπηρεσίες «κινητοποιήθηκαν πολύ γρήγορα», με τη συμμετοχή 10 ελικοπτέρων και 40 ασθενοφόρων.

Η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Βαλαί έχει φτάσει σε πλήρη πληρότητα και ασθενείς μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία.

Μάρτυρας για την πυρκαγιά: «Μέσα σε δευτερόλεπτα η οροφή τυλίχθηκε στις φλόγες»

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία για τη φονική στιγμή έρχονται στο φως καθώς περνούν οι ώρες, αν και η αστυνομία δεν έχει ακόμη αποκαλύψει ποια θεωρεί αιτία της πυρκαγιάς.

Δύο Γαλλίδες γυναίκες, που υποστηρίζουν ότι κατάφεραν να διαφύγουν από το Le Constellation μετά την εκδήλωση της φωτιάς, μίλησαν στο BFMTV.

Σύμφωνα με τις ίδιες, η φωτιά ξεκίνησε από ένα από τα «κεράκια γενεθλίων» που είχαν τοποθετήσει οι σερβιτόρες σε μπουκάλια σαμπάνιας.

«Ένα από αυτά πλησίασε υπερβολικά κοντά στο ταβάνι, το οποίο πήρε φωτιά. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όλη η οροφή είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Όλα ήταν φτιαγμένα από ξύλο», ανέφερε μία από τις γυναίκες.

«Η πόρτα εξόδου ήταν αρκετά μικρή»

Οι δύο γυναίκες ανέφεραν ότι ο πανικός εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα, με τον κόσμο να «ουρλιάζει και να τρέχει».

«Η πόρτα εξόδου ήταν αρκετά μικρή σε σχέση με τον αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα. Κάποιος έσπασε ένα παράθυρο ώστε να μπορέσει ο κόσμος να βγει», εξηγεί μία από τις γυναίκες.

Η ίδια περιέγραψε επίσης ότι «την πέταξαν στις σκάλες» από το κύμα του πλήθους, με αποτέλεσμα να τραυματίσει το γόνατό της.