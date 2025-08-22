Ελβετία: Οι εταιρίες τροφίμων μειώνουν εθελοντικά τη ζάχαρη έως το 2028

Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για τη δημόσια υγεία, 21 μεγάλες ελβετικές εταιρείες τροφίμων υπέγραψαν εκ νέου τη «Διακήρυξη του Μιλάνου», δεσμευόμενες να μειώσουν την προστιθέμενη ζάχαρη σε βασικά προϊόντα όπως γιαούρτια, δημητριακά και ποτά έως το 2028.

Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών της Ελβετίας, τα νέα όρια προβλέπουν μείωση 10% στη ζάχαρη για φρέσκο τυρί, δημητριακά και γαλακτοκομικά ποτά, ενώ για τα γιαούρτια η μείωση θα φτάσει το 5%.

Αντίστοιχα, τα αναψυκτικά θα πρέπει να περιέχουν 10% λιγότερη ζάχαρη μέσα στους επόμενους 30 μήνες.

Τα γιαούρτια, το φρέσκο ​​τυρί, τα γαλακτοκομικά ποτά, τα δημητριακά πρωινού και τα αναψυκτικά περιέχουν σημαντικά λιγότερη ζάχαρη σήμερα από ό,τι πριν από δέκα χρόνια, όταν ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών.

«Η Διακήρυξη του Μιλάνου» είναι αποτελεσματική. Στα δημητριακά η μείωση έχει ήδη φτάσει σχεδόν το 40%, στα γιαούρτια το 13% και στα γαλακτοκομικά ποτά πάνω από 14%», ανέφεραν οι ελβετικές αρχές. Ταυτόχρονα, τα ράφια των καταστημάτων φιλοξενούν όλο και περισσότερο προϊόντα χωρίς προσθήκη ζάχαρης.

Οι Ελβετοί καταναλώνουν σήμερα περίπου 100 γραμμάρια ζάχαρης την ημέρα, διπλάσια από τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

«Η υπερβολικά υψηλή κατανάλωση μπορεί να οδηγήσει σε παχυσαρκία και να αυξήσει τον κίνδυνο ασθενειών όπως ο διαβήτης τύπου 2», προειδοποιεί το κυβερνητικό έγγραφο. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων και την Κτηνιατρική Ιατρική θα ελέγξει στο τέλος του 2028 εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι.

Με πληροφορίες από την ΕΡΤ