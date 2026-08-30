Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε rave party στην Ελβετία - Αναζητούνται οι δράστες

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίσθηκαν από πυρά κατά την διάρκεια της νύκτας σε rave party στο ιπποδρόμιο της πόλης Ααράου της βόρειας Ελβετίας.

Ο δράστης ή οι δράστες της επίθεσης διαφεύγουν και αναζητούνται.

Σύμφωνα με τις πρώτες διαπιστώσεις, τα πυρά την νύκτα στην περιοχή του Σάχεν στην πόλη Ααράου στοίχισαν την ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυμάτισαν πέντε, ορισμένοι εκ των οποίων βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι έρευνες για την ανεύρεση των, προς το παρόν, άγνωστων δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφέρεται στην ανάρτηση της αστυνομίας του καντονίου του Άαργκαου.

«Τα τυχόν κίνητρα καθώς και οι ακριβείς συνθήκες της ενέργειας δεν έχουν διευκρινισθεί».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Blick, οι πυροβολισμοί έπεσαν περί τις 03.00 τοπική ώρα κατά την διάρκεια του «Aarauer Rave», ετήσιου techno πάρτι με την συμμετοχή 3.500 ατόμων στο ιπποδρόμιο του Ααράου. Η εκδήλωση διαρκεί από το νωρίς απόγευμα μέχρι τις 02.00 την νύκτα.

Following the earlier report on the shooting at a party in Aarau, Switzerland: new footage from the scene shows the aftermath. Police confirm multiple victims, while the shooter remains at large. A large police operation is continuing as searches and the investigation remain… https://t.co/yvP6yvQTIk pic.twitter.com/zkQHxMTzP8 — DDF NEWS (@ddfmarketing1) August 30, 2026