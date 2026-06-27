Ελβετία: Σπάει τα κοντέρ η ζέστη – Έφτασε τους 38,8 βαθμούς

Η Ελβετία κατέγραψε χθες Παρασκευή την υψηλότερη θερμοκρασία για Ιούνιο, με 38,8 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία (βόρεια), καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38°C που είχε σημειωθεί στην ίδια πόλη την Πέμπτη.
«Η ζέστη δεν υποχωρεί», ανέφερε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία MétéoSuisse, επισημαίνοντας πως οι 38,8°C που καταγράφηκαν στον σταθμό Βασιλείας-Μπίνινγκεν ήταν επίσης «η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ (σε αυτήν την τοποθεσία) από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1897».
Οι 38 βαθμοί Κελσίου που καταγράφηκαν την Πέμπτη κατέρριψαν το ρεκόρ Ιουνίου για την υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελβετία, που χρονολογούνταν από το 1947.
Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ελβετίας προειδοποίησε εξάλλου ότι το Σάββατο θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο ζεστό, εκτιμώντας πως ο υδράργυρος ενδέχεται να ανέλθει στους 39 ή και στους 40 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία.
Η υψηλότερη θερμοκρασία όλων των εποχών στην Ελβετία ήταν 41,5 βαθμοί Κελσίου και είχε καταγραφεί στο Γκρόνο, στο καντόνι του Γκριζούν (νοτιοανατολικά), στις 11 Αυγούστου 2003.
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