Ταραχές σημειώθηκαν στη συνοικία Prélaz στη Λωζάνη, στην Ελβετία, όπου ένας 17χρονος μετανάστης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια καταδίωξης το πρωί της Κυριακής, καθώς φέρεται να οδηγούσε κλεμμένο σκούτερ έχασε τη ζωή του το πρωί της Κυριακής.

Όπως αναφέρει το swissinfo.ch, νεαρά άτομα συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία συνέλαβε επτά άτομα. Μετά από μια πρώτη νύχτα ταραχών το βράδυ της Κυριακής, η κατάσταση επιδεινώθηκε ξανά το βράδυ της Δευτέρας, λίγο πριν τις 10 μ.μ., στη Λωζάνη.

🇨🇭On August 24, 2025, at around 4:00 a.m. in the Prelaz area of Lausanne, Switzerland, Marvin, a suspected migrant, was driving a stolen electric scooter and died when he crashed into a wall while being pursued by police. Riots subsequently broke out in the Prelaz area. pic.twitter.com/WO28jYr02V — Argonaut (@FapeFop90614) August 26, 2025

Φωτοβολίδες εκτοξεύθηκαν κατά της αστυνομίας στο Prélaz, ενώ διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, που έκαναν χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού.

Περίπου 150 με 200 άτομα, μερικά από τα οποία φορούσαν κουκούλες, έστησαν και πάλι οδοφράγματα χρησιμοποιώντας καμένα κοντέινερ και κάδους απορριμμάτων.

Γύρω στις 10:50 μ.μ., στη συνοικία Boveresses/Praz-Séchaud, άλλοι νέοι έβαλαν φωτιά σε κοντέινερ και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε ένα αστικό λεωφορείο. Σύμφωνα με δήλωση της αστυνομία του καντονιού Βω, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, η κατάσταση στην περιοχή ομαλοποιήθηκε.

🚨🇨🇭🔥 FLASH - Des vidéos diffusées en direct sur TikTok montrent des jeunes rassemblés dans le quartier de Prélaz, à Lausanne (VD) et des poubelles incendiées. On y entend également des insultes adressées aux policiers et plusieurs déflagrations. (24 Heures) pic.twitter.com/Rh21ctmsqO — SuisseAlert (@SuisseAlert) August 24, 2025

Η πυροσβεστική κλήθηκε υπό την προστασία της αστυνομίας σε διάφορα σημεία, προκειμένου να σβήσει μια πυρκαγιές, ενώ οι αρχές μεταφορών της πόλης θα υποβάλουν μήνυση για ζημιές σε περιουσία.

Ήδη από το βράδυ της Κυριακής, μια συγκέντρωση περίπου 100 νέων κοντά στο σημείο όπου πέθανε ο 17χρονος κατέληξε σε επεισόδια. Η ηρεμία επανήλθε τελικά στην περιοχή γύρω στις 1 π.μ. Η αστυνομία και οι αρχές καλούν εκ νέου σε ηρεμία.

Αν και υπήρχαν μερικοί άνθρωποι έξω στην περιοχή γύρω στα μεσάνυχτα, η κατάσταση παρέμεινε ειρηνική κατά τη διάρκεια της νύχτας.

🔥 Lausanne 🇨🇭 en colère : plusieurs centaines de manifestants à Prélaz après la mort de Marvin.

Incidents, bus détruit, containers brûlés. 7 arrestations.

La Suisse vit-elle ses premières « émeutes à la française #Violences pic.twitter.com/LnKgytAP7D — Rafael Sereti (@RafaelSereti) August 26, 2025

Την Τρίτη το πρωί, ο Pierre-Antoine Hildbrand, δημοτικός σύμβουλος της Λωζάνης υπεύθυνος για την ασφάλεια, ανακοίνωσε την ενίσχυση της προληπτικής παρουσίας σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί μια τρίτη νύχτα ταραχών.

«Προσαρμόζουμε τις ρυθμίσεις μας καθώς κατανοούμε τη δυναμική που επικρατεί και τη σύνθεση των ομάδων ανθρώπων με τις οποίες έχουμε να κάνουμε», εξήγησε, χωρίς να επιθυμεί να πει τίποτα περισσότερο για τις αστυνομικές δυνάμεις που εμπλέκονται.

Une centaine de jeunes, cagoulés, se sont rassemblés dans le quartier de Prélaz dès 21h30, probablement après avoir pris connaissance du décès du jeune mineur au guidon d’un scooter, survenu dimanche matin vers 04h00https://t.co/8lQ3eUbJij pic.twitter.com/CDMNrcp0gb — MuArF (@MuArF) August 25, 2025