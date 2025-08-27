Ταραχές σημειώθηκαν στη συνοικία Prélaz στη Λωζάνη, στην Ελβετία, όπου ένας 17χρονος μετανάστης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια καταδίωξης το πρωί της Κυριακής, καθώς φέρεται να οδηγούσε κλεμμένο σκούτερ έχασε τη ζωή του το πρωί της Κυριακής.
Όπως αναφέρει το swissinfo.ch, νεαρά άτομα συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία συνέλαβε επτά άτομα. Μετά από μια πρώτη νύχτα ταραχών το βράδυ της Κυριακής, η κατάσταση επιδεινώθηκε ξανά το βράδυ της Δευτέρας, λίγο πριν τις 10 μ.μ., στη Λωζάνη.
Φωτοβολίδες εκτοξεύθηκαν κατά της αστυνομίας στο Prélaz, ενώ διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, που έκαναν χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού.
Περίπου 150 με 200 άτομα, μερικά από τα οποία φορούσαν κουκούλες, έστησαν και πάλι οδοφράγματα χρησιμοποιώντας καμένα κοντέινερ και κάδους απορριμμάτων.
Γύρω στις 10:50 μ.μ., στη συνοικία Boveresses/Praz-Séchaud, άλλοι νέοι έβαλαν φωτιά σε κοντέινερ και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε ένα αστικό λεωφορείο. Σύμφωνα με δήλωση της αστυνομία του καντονιού Βω, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, η κατάσταση στην περιοχή ομαλοποιήθηκε.
Η πυροσβεστική κλήθηκε υπό την προστασία της αστυνομίας σε διάφορα σημεία, προκειμένου να σβήσει μια πυρκαγιές, ενώ οι αρχές μεταφορών της πόλης θα υποβάλουν μήνυση για ζημιές σε περιουσία.
Ήδη από το βράδυ της Κυριακής, μια συγκέντρωση περίπου 100 νέων κοντά στο σημείο όπου πέθανε ο 17χρονος κατέληξε σε επεισόδια. Η ηρεμία επανήλθε τελικά στην περιοχή γύρω στις 1 π.μ. Η αστυνομία και οι αρχές καλούν εκ νέου σε ηρεμία.
Αν και υπήρχαν μερικοί άνθρωποι έξω στην περιοχή γύρω στα μεσάνυχτα, η κατάσταση παρέμεινε ειρηνική κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Την Τρίτη το πρωί, ο Pierre-Antoine Hildbrand, δημοτικός σύμβουλος της Λωζάνης υπεύθυνος για την ασφάλεια, ανακοίνωσε την ενίσχυση της προληπτικής παρουσίας σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί μια τρίτη νύχτα ταραχών.
«Προσαρμόζουμε τις ρυθμίσεις μας καθώς κατανοούμε τη δυναμική που επικρατεί και τη σύνθεση των ομάδων ανθρώπων με τις οποίες έχουμε να κάνουμε», εξήγησε, χωρίς να επιθυμεί να πει τίποτα περισσότερο για τις αστυνομικές δυνάμεις που εμπλέκονται.
