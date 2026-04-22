Ελλείψεις καυσίμων και στην Ryanair: «Για τον Ιούνιο δεν είμαστε σίγουροι, αν συνεχιστεί ο πόλεμος»

Τα αεροσκάφη δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν ελλείψεις κηροζίνης τον Μάιο στην Ευρώπη, ωστόσο το ίδιο δεν ισχύει για τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής της αεροπορικής εταιρείας Ryanair μιλώντας σε Ιταλούς δημοσιογράφους.

«Προς το παρόν, οι πετρελαϊκές εταιρείες λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον ανεφοδιασμό τον Μάιο, αλλά για τον Ιούνιο δεν είμαστε σίγουροι», είπε ο Μάικλ Ο’Λίρι, σύμφωνα με την εφημερίδα Il Sole 24 Ore.

«Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο Τραμπ εξακολουθεί να τον διαχειρίζεται τόσο άσχημα, οι τιμές των καυσίμων θα παραμείνουν αναγκαστικά υψηλές. Κινδυνεύει το 10-20% του ανεφοδιασμού μας σε καύσιμα», πρόσθεσε.

Υπό κανονικές συνθήκες, η Ευρώπη εισάγει τη μισή κηροζίνη που χρησιμοποιεί από χώρες του Κόλπου. Οι απόψεις διίστανται όσον αφορά την ικανότητα της Ασίας και, σε μικρότερο βαθμό, της Ευρώπης, να προστατεύσουν τα αποθέματά τους ώστε να αποφύγουν ακυρώσεις πτήσεων.

«Η ζήτηση για ταξίδια ήταν πολύ μεγάλη» την περίοδο του Πάσχα, είπε ο Ο’Λίρι στην εφημερίδα Corriere della Sera. «Παρατηρούμε κάμψη των τιμών αυτή τη στιγμή για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο (…) Πιστεύουμε ότι ο κόσμος διστάζει να κάνει κράτηση», εξήγησε. «Αν η πτήση ακυρωθεί επειδή δεν υπάρχουν καύσιμα στο αεροδρόμιο, πρόκειται σαφώς για μια έκτακτη συνθήκη: ο επιβάτης επομένως δεν δικαιούται αποζημίωση», διευκρίνισε.

Η χώρα που κινδυνεύει περισσότερο με ακυρώσεις είναι η Βρετανία, επειδή ανεφοδιάζεται εν μέρει από το Κουβέιτ, που έχει επηρεαστεί από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Ο πόλεμος έχει ήδη στοιχίσει 50 εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία, μόνο για τον μήνα Απρίλιο. Εάν συνεχιστεί και η τιμή του πετρελαίου φτάσει στα 150 δολάρια το βαρέλι «δυο-τρεις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες μπορεί να πτωχεύσουν τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, όπως η Wizz Air (…) και η Air Baltic. Είναι καλό για τη δική μας δραστηριότητα, επειδή θα υπάρχει μικρότερος ανταγωνισμός», σχολίασε.