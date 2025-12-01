Μενού

Έλληνες ανέβασαν βίντεο που χορεύουν συρτάκι έξω από την Αγία Σοφία: Σωρεία αντιδράσεων στην Τουρκία

Αντιδράσεις Τούρκων χρηστών προκάλεσε βίντεο με Έλληνες ταξιδιώτες που αποφάσισαν να χορέψουν συρτάκι έξω από την Αγία Σοφία.

συρτάκι
Έλληνες χορεύουν συρτάκι έξω από την Αγία Σοφία | TRHaber@X
Έλληνες ανήρτησαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου χοιρεύουν συρτάκι έξω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη.

Συγκεκριμένα η χορευτική ομάδα κοινοποίησε το βίντεο με τίτλο «Χορεύουμε στα άγια χώματα της Πόλης» προκαλώντας σωρεία αντιδράσεων στην Τουρκία. 

Το βίντεο αναδημοσίευσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με μερίδα Τούρκων αναγνωστών να κάνουν λόγο για «προσβολή» και «προκλητική κίνηση». 


 

