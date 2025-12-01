Έλληνες ανέβασαν βίντεο που χορεύουν συρτάκι έξω από την Αγία Σοφία: Σωρεία αντιδράσεων στην Τουρκία

Έλληνες ανήρτησαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου χοιρεύουν συρτάκι έξω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη.
Συγκεκριμένα η χορευτική ομάδα κοινοποίησε το βίντεο με τίτλο «Χορεύουμε στα άγια χώματα της Πόλης» προκαλώντας σωρεία αντιδράσεων στην Τουρκία.
Το βίντεο αναδημοσίευσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με μερίδα Τούρκων αναγνωστών να κάνουν λόγο για «προσβολή» και «προκλητική κίνηση».
