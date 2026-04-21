Ελληνική εταιρεία προειδοποιεί για απάτη: Ζητούν bitcoin με αντάλλαγμα «ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ»

Δόλια μηνύματα που υπόσχονται «ασφαλή διέλευση από το Στενά του Ορμούζ» με αντάλλαγμα κρυπτονομίσματα έχουν σταλεί σε ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες των οποίων τα πλοία έχουν ακινητοποιηθεί δυτικά της πλωτής οδού, σύμφωνα με την ελληνική εταιρεία διαχείρισης θαλάσσιων κινδύνων MARISKS.

Υπενθυμίζεται ότι, οι ΗΠΑ διατήρησαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, ενώ το Ιράν ήρε και στη συνέχεια επανέφερε τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, μέσω του οποίου περνούσε περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Εν μέσω συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός, η Τεχεράνη, η οποία ελέγχει το στενό, πρότεινε την επιβολή διοδίων στα πλοία για την ασφαλή διέλευση, όπως επισημαίνει το Reuters.

Η MARISKS εξέδωσε τη Δευτέρα (20/4) μια προειδοποίηση προειδοποιώντας τους πλοιοκτήτες ότι άγνωστοι δρώντες, ισχυριζόμενοι ότι εκπροσωπούν τις ιρανικές αρχές, είχαν στείλει σε ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες ένα μήνυμα απαιτώντας τέλη διέλευσης σε κρυπτονομίσματα, Bitcoin ή Tether, για «έγκριση».

«Αυτά τα συγκεκριμένα μηνύματα είναι απάτη», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι το μήνυμα δεν στάλθηκε από τις ιρανικές αρχές.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Τεχεράνη.

Εκατοντάδες πλοία και περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Κόλπο.

Στις 18 Απριλίου, όταν το Ιράν άνοιξε για λίγο το στενό υπό την επιφύλαξη ελέγχων, πλοία προσπάθησαν να περάσουν, αλλά τουλάχιστον δύο από αυτά, συμπεριλαμβανομένου ενός δεξαμενόπλοιου, ανέφεραν ότι ιρανικά σκάφη είχαν πυροβολήσει εναντίον τους, αναγκάζοντας τα πλοία να γυρίσουν πίσω.

H MARISKS δήλωσε ότι πίστευε ότι τουλάχιστον ένα από τα πλοία, τα οποία προσπάθησαν να βγουν από το στενό το Σάββατο και χτυπήθηκαν από πυροβολισμούς, ήταν θύμα απάτης. «Αφού παράσχουμε τα έγγραφα και αξιολογήσουμε την επιλεξιμότητά σας από τις Ιρανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας, θα μπορέσουμε να καθορίσουμε το τέλος που θα καταβληθεί σε κρυπτονόμισμα (BTC ή USDT). Μόνο τότε το σκάφος σας θα μπορεί να διέλθει από το Στενό ανεμπόδιστα την προσυμφωνημένη ώρα», ανέφερε το μήνυμα που επικαλείται η MARISKS.

Στενά του Ορμούζ: Μόνο 12 πλοία το τελευταίο 24ωρο

Μόνο 12 πλοία πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το Sky News.

Τέσσερα από τα πλοία έπλευσαν υπό ιρανική σημαία, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης πλοίων Marine Traffic.

Τα περισσότερα από τα 12 πλοία πέρασαν από την εγκεκριμένη από το Ιράν διαδρομή στα ανοικτά του Μπαντάρ Αμπάς.