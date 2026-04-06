Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία για δεύτερη φορά.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, πρόκειται για την τρίτη κατάρριψη, καθώς την προηγούμενη φορά οι ελληνικοί πύραυλοι είχαν καταρρίψει δύο βλήματα στην ίδια περιοχή.

Το συμβάν σημειώθηκε μέσα στη νύχτα και η κατάρριψη έγινε από την Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ).

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαρτίου, είχαν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ελληνικά συστήματα αεράμυνας έπειτα από συναγερμό για απειλή και εκτοξεύθηκαν δύο πύραυλοι για την αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου.