Έλον Μασκ: «Τρελάθηκε» με τον Φειδία Παναγιώτου - «Να γίνει πρόεδρος της ΕΕ»

Ο Έλον Μασκ αποθέωσε τον Φειδία Παναγιώτου και με ανάρτησή του στο «Χ» τον θέλει για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έλον Μασκ
Έλον Μασκ | AP
Ο Έλον Μασκ αποθέωσε τον Κύπριο Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου και με ανάρτησή του στο «Χ», δηλώνει πως τον θέλει για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο μεγιστάνας και ιδιοκτήτης της πλατφόρμας X, βρήκε ως αφορμή ένα βίντεο του Φειδία Παναγιώτου, όπου ο Κύπριος Ευρωβουλευτής σχολίαζε «γιατί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν είναι εκλεγμένη πρόεδρος της ΕΕ».

Ο Μασκ αναδημοσίευσε το βίντεο του Ευρωβουλευτή και έγραψε «Fidias for President of the EU».

 

ΚΟΣΜΟΣ