Έλον Μασκ: «Τρελάθηκε» με τον Φειδία Παναγιώτου - «Να γίνει πρόεδρος της ΕΕ»

Ο Έλον Μασκ αποθέωσε τον Κύπριο Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου και με ανάρτησή του στο «Χ», δηλώνει πως τον θέλει για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο μεγιστάνας και ιδιοκτήτης της πλατφόρμας X, βρήκε ως αφορμή ένα βίντεο του Φειδία Παναγιώτου, όπου ο Κύπριος Ευρωβουλευτής σχολίαζε «γιατί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν είναι εκλεγμένη πρόεδρος της ΕΕ».
Ο Μασκ αναδημοσίευσε το βίντεο του Ευρωβουλευτή και έγραψε «Fidias for President of the EU».
- Το όργιο με τα κάστανα: Η νύχτα-σκάνδαλο που στοιχειώνει την Καθολική Εκκλησία
- Το «τέλειο έγκλημα» της οδού Καλλιρρόης: Το ριφιφί στην Τράπεζα Εργασίας που έμεινε ανεξιχνίαστο
- Νίκος Συρίγος κατά Μάνου Ιωάννου για Φιλιππίδη: «Η ανοησία πρέπει να έχει όριο»
- Ο λόγος για τον οποίο ο Νίκος Σταυρίδης είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει στην Ακρόπολη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.