Ελσίνκι: Οδηγός για ένα αξέχαστο ταξίδι στη φινλανδική πρωτεύουσα

Ιστορία, φύση, αρχιτεκτονική και design συνδυάζονται μοναδικά σε μια πόλη της Φινλανδίας με ιδιαίτερη γοητεία.

Από το ατμοσφαιρικό λιμάνι με τα παγοθραυστικά και τα φεριμπότ που συνδέουν τα νησάκια του αρχιπελάγους έως τα εκπληκτικά art nouveau κτήρια, τις καταπράσινες πλατείες και τις αναγεννημένες γειτονιές, το Ελσίνκι, αν και μικρό στο μέγεθος, κρύβει ενδιαφέρουσες εκπλήξεις.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

