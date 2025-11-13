Ελσίνκι: Οδηγός για ένα αξέχαστο ταξίδι στη φινλανδική πρωτεύουσα

Ιστορία, φύση, αρχιτεκτονική και design συνδυάζονται μοναδικά σε μια πόλη της Φινλανδίας με ιδιαίτερη γοητεία.
Από το ατμοσφαιρικό λιμάνι με τα παγοθραυστικά και τα φεριμπότ που συνδέουν τα νησάκια του αρχιπελάγους έως τα εκπληκτικά art nouveau κτήρια, τις καταπράσινες πλατείες και τις αναγεννημένες γειτονιές, το Ελσίνκι, αν και μικρό στο μέγεθος, κρύβει ενδιαφέρουσες εκπλήξεις.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Γιαννάκος για 22χρονο που κατάπιε μπέργκερ: «Ανεπανόρθωτη βλάβη στον εγκέφαλο - Με θαύμα θα σωθεί»
- «Στο Λονδίνο έκανα ένα τραγικό λάθος που στην Αθήνα θα ήταν κανονικότητα»
- Γιώργος Λιάγκας μετά το εξώδικο σε Λαζόπουλο: «Δεν θα απαντήσω σε εμμονικούς»
- Κιάρα Μαρκέζη: Η καλλονή εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου «θερίζει» την πασαρέλα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.