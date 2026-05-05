Εμανουέλ Μακρόν: Ο «διακόπτης» που θα πατήσει η ΕΕ αν ο Τραμπ αυξήσει τον δασμό στα οχήματα

Ο Εμανουέλ Μακρόν απείλησε ουσιαστικά σήμερα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έναν δικό της «διακόπτη» έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ αυξήσει τον δασμό εισαγωγής στα ευρωπαϊκά οχήματα, από 15% σε 25%.

Όπως είπε ο Γάλλος πρόεδρος σήμερα Τρίτη (5/5), αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν με αύξηση των δασμών, τότε η ΕΕ θα πρέπει να θέσει σε εφαρμογή τον ευρωπαϊκό μηχανισμό καταστολής του καταναγκασμού (ACI), με τον Γάλλο πρόεδρο να καταδικάζει «απειλές αποσταθεροποίησης».

«Νομίζω ότι στο τρέχον γεωπολιτικό κλίμα, σύμμαχοι όπως οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πολύ καλύτερα πράγματα να κάνουν από το να εγείρουν απειλές αποσταθεροποίησης», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα της Αρμενίας, Γερεβάν.

Μακρόν: Το «κόκκινο κουμπί» της Ευρώπης

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή την πρόθεσή του να προχωρήσει στην αύξηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα και στα φορτηγά που εισάγονται από την ΕΕ στις ΗΠΑ στο 25% από αυτήν την εβδομάδα, ερίζοντας ότι οι Βρυξέλλες δεν τηρούν τη συμφωνία.

Ο Μακρόν είπε ότι η Γαλλία υποστηρίζει το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο και ότι όλες οι επιλογές απάντησης στους δασμούς είναι στο τραπέζι.

«Υπάρχουν συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και πρέπει να γίνουν σεβαστές. Εάν αμφισβητηθούν, όλα θα πρέπει να ανοίξουν ξανά», τόνισε ο Μακρόν.

«Και αν οποιαδήποτε χώρα απειληθεί με δασμούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μέσα που πρέπει στη συνέχεια να ενεργοποιηθούν, επειδή αυτός είναι ο σκοπός της. Οπότε ναι, όλα είναι στο τραπέζι», πρόσθεσε.