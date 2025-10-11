Εμπορικός πόλεμος: Τα αντίμετρα της Κίνας κατά των νέων τελών του Τραμπ - «Είναι νόμιμη άμυνα» λέει το Πεκίνο

Τα αντίμετρα της Κίνας κατά των επιπρόσθετων αμερικανικών τελών ελλιμενισμού σε κινεζικά πλοία είναι ενέργειες «νόμιμης άμυνας» με στόχο τη διατήρηση ενός περιβάλλοντος δίκαιου ανταγωνισμού στη διεθνή ναυτιλία, αλλά και τις ναυπηγοεπισκευαστικές αγορές, ανακοίνωσε την Παρασκευή το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

«Η κίνηση των ΗΠΑ είναι μία τυπική μονομερής ενέργεια, προφανούς προκατάληψης στη φύση της, η οποία βλάπτει σοβαρά τα συμφέροντα των κινεζικών εταιριών», ανέφερε σε μία ηλεκτρονική ανάρτησή του ένας εκπρόσωπος του ίδιου υπουργείου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει δασμούς κατά αρκετών χωρών | ΑΠΕ - ΜΠΕ / BLOOMBERG POOL

Διαβάστε ακόμα: Τραμπ: Ανακοίνωσε την επιβολή επιπρόσθετών δασμών 100% στην Κίνα

Για τη διασφάλιση των συμφερόντων των εγχώριων βιομηχανιών, οι κινεζικές αρχές θα επιβάλουν ειδικά τέλη ελλιμενισμού στα πλοία αμερικανικών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και των πλοίων που φέρουν την αμερικανική σημαία, έχουν ναυπηγηθεί στις ΗΠΑ ή είναι ιδιοκτησία αμερικανικών εταιριών ή ελέγχονται από αμερικανικές εταιρίες, σύμφωνα με τους διεθνείς ναυτιλιακούς κανονισμούς της Κίνας, τόνισε ο ίδιος εκπρόσωπος.

Το Πεκίνο ενεργοποίησε έρευνα κατά της αμερικανικής πολυεθνικής εταιρίας Qualcomm

Η αρμόδια κρατική αρχή της Κίνας για τους κανονισμούς της αγοράς (CSAMR) ενεργοποίησε το πλαίσιο έρευνας κατά της αμερικανικής πολυεθνικής εταιρίας παραγωγής μικροκυκλωμάτων και ημιαγωγών (τσιπ) Qualcomm με την υποψία της παραβίασης της κινεζικής νομοθεσίας κατά των μονοπωλίων.

Τουριστικό καράβι στην Κίνα | Shutterstock

Η έρευνα επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην υπόθεση εξαγοράς της Autotalks από την Qualcomm και την αποτυχία της αμερικανικής εταιρίας να ανακοινώσει το σύνολο των επιχειρήσεων που ελέγχει, όπως προβλέπεται από την κινεζική νομοθεσία, ανέφερε η CSAMR σε μία ηλεκτρονική ανακοίνωσή της.