Αναστάτωση προκάλεσαν οι σειρήνες που ήχησαν ξανά στην Κύπρο και ειδικότερα στο Ακρωτήρι, λόγω εντοπισμού ύποπτου αντικειμένου, στο πλαίσιο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από τις Αρχές, που τους καλούσε να μείνουν στα σπίτια τους. Αυτό είναι το δεύτερο μήνυμα που στέλνεται τις τελευταίες 12 ώρες.

«Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες», αναφέρει συγκεκριμένα το μήνυμα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο συναγερμός έληξε 10 λεπτά αργότερα στις 12:37μ.μ. με νέο μήνυμα που εστάλη στους κατοίκους.