Ένα iPhone οδήγησε σε 40.000 κλεμμένα κινητά: Πώς η Βρετανία έστησε τη μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση

Σε 18 συλλήψεις προχώρησε η Μητροπολιτική Αστυνομία, στη Βρετανία, στη μεγαλύτερη, μέχρι στιγμής, επιχείρησή της για κλεμμένα κινητά τηλέφωνα, ανακαλύπτοντας μεταξύ άλλων 2.000 συσκευές.

Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία πιστεύει ότι η συμμορία θα μπορούσε να είναι «υπεύθυνη» για την εξαγωγή έως και των μισών όλων των κλεμμένων τηλεφώνων στο Λονδίνο, όπου κλέβονται τα περισσότερα κινητά στη Βρετανία.

Το BBC News έχει πρόσβαση στην επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για τους υπόπτους, τις μεθόδους τους και τις επιδρομές σε 28 ακίνητα στο Λονδίνο και το Χερτφορντσάιρ.

Βρετανία: Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Η έρευνα ξεκίνησε αφού ένα θύμα εντόπισε ένα κλεμμένο τηλέφωνο πέρυσι.

«Ήταν στην πραγματικότητα παραμονή Χριστουγέννων και ένα θύμα εντόπισε ηλεκτρονικά το κλεμμένο iPhone του σε μια αποθήκη κοντά στο αεροδρόμιο Χίθροου», δήλωσε ο επιθεωρητής Μαρκ Γκάβιν.

«Η ασφάλεια εκεί ήταν πρόθυμη να βοηθήσει και βρήκαν το τηλέφωνο σε ένα κουτί, ανάμεσα σε άλλα 894 τηλέφωνα».

Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ότι σχεδόν όλα τα τηλέφωνα είχαν κλαπεί και σε αυτήν την περίπτωση αποστέλλονταν στο Χονγκ Κονγκ. Στη συνέχεια, αναχαιτίστηκαν περαιτέρω αποστολές και οι αστυνομικοί ερεύνησαν τα δέματα, όπου κατάφεραν να αναγνωρίσουν δύο άνδρες.

Καθώς η έρευνα επικεντρώθηκε στους δύο άνδρες, βίντεο από κάμερα σώματος της αστυνομίας κατέγραψε αστυνομικούς, μερικούς με τέιζερ, να αναχαιτίζουν ένα αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου. Στο εσωτερικό, οι αστυνομικοί βρήκαν συσκευές τυλιγμένες σε αλουμινόχαρτο - μια προσπάθεια των παραβατών να μεταφέρουν κλεμμένες συσκευές χωρίς να εντοπιστούν.

Οι άνδρες, και οι δύο Αφγανοί υπήκοοι ηλικίας περίπου 30 ετών, κατηγορήθηκαν για συνωμοσία με σκοπό την παραλαβή κλεμμένων αγαθών και για συνωμοσία με σκοπό την απόκρυψη ή την αφαίρεση εγκληματικής περιουσίας.

Όταν τους σταμάτησαν, βρέθηκαν δεκάδες τηλέφωνα στο αυτοκίνητό τους και περίπου 2.000 ακόμη συσκευές ανακαλύφθηκαν σε ακίνητα που συνδέονται με αυτούς. Ένας τρίτος άνδρας, 29χρονος Ινδός υπήκοος, έχει κατηγορηθεί έκτοτε για τα ίδια αδικήματα.

Ο αστυνομικός Gavin δήλωσε ότι «η εύρεση της αρχικής αποστολής τηλεφώνων ήταν το σημείο εκκίνησης για μια έρευνα που αποκάλυψε μια διεθνή συμμορία λαθρεμπορίου, η οποία πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να είναι υπεύθυνη για την εξαγωγή έως και 40% όλων των τηλεφώνων που κλάπηκαν στο Λονδίνο».

Την περασμένη εβδομάδα, οι αστυνομικοί προέβησαν σε άλλες 15 συλλήψεις ως υπόπτων για κλοπή, διακίνηση κλεμμένων αγαθών και συνωμοσία για κλοπή.

Όλοι οι ύποπτοι εκτός από έναν, είναι γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης μιας Βουλγάρας υπηκόου. Περίπου 30 συσκευές βρέθηκαν κατά τη διάρκεια εφόδων που πραγματοποιήθηκαν νωρίς το πρωί.

Με πληροφορίες από BBC