«Ένας από εμάς»: Το εξώφυλλο του περιοδικού New Yorker για τη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι

Μια διαφορετική ημέρα ξημέρωσε για τη Νέα Υόρκη μετά τη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη.

Ο 34χρονος Ζοχράν Μαμντάνι εξελέγη δήμαρχος εξασφαλίζοντας (σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα) λίγο πάνω από το 50,4% των ψήφων και σηματοδοτώντας ένα σημείο αναφοράς για την πολιτική σκηνή της πόλης.

Σε κλίμα αισιοδοξίας, για το εξώφυλλο του τεύχους του αμερικανικού περιοδικού The New Yorker της 17ης Νοεμβρίου 2025, η καλλιτέχνης Έντελ Ροντρίγκεζ επέλεξε να απεικονίσει τον Ζοχράν Μαμντάνι, τον επερχόμενο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, στο μετρό.

Στην καρδιά μιας πολωμένης Αμερικής, ο Μαμντάνι προσφέρει ένα τολμηρό σχέδιο για την πόλη. «ΚΑΝΕ ΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΞΑΝΑ ΠΡΟΣΙΤΗ!» γράφουν οι Αμερικανοί κάτω από το εξώφυλλο του The New Yorker.

Ο νεοεκλεγείς δημοκρατικός σοσιαλιστής Ζοχράν Μαμντάνι, δήλωσε ότι η εκλογική του νίκη αποτελεί παράδειγμα για το πώς μπορεί να ηττηθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στις δημοκρατικοσοσιαλιστικές του πολιτικές.

«Αν υπάρχει κάποια πόλη που μπορεί να δείξει σε ένα έθνος, προδομένο από τον Ντόναλντ Τραμπ, πώς να τον νικήσει, αυτή είναι η πόλη που τον ανέδειξε», είπε ο Μαμντάνι στην ομιλία του προς τους υποστηρικτές του. «Σε αυτή τη στιγμή πολιτικού σκοταδιού, η Νέα Υόρκη θα είναι το φως», πρόσθεσε ο 34χρονος πολιτικός.