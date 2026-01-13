Μενού

«Ένας δικός μας, όλοι οι δικοί σας»: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υιοθετεί ανοιχτά ναζιστικό σλόγκαν

Τι σημαίνει το σλόγκαν «Ένας δικός μας, όλοι οι δικοί σας» που χρησιμοποιεί χωρίς περιστροφές πλέον η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

giannoulas
Ιωάννης Γιαννούλας Κοκκώνης
Η υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ
Η υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ | Getty
Αν κάτι τράβηξε την προσοχή από τη δημόσια τοποθέτηση της υπουργού Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, μετά τη δολοφονία της δασκάλας Ρενέ Γκουντ από ένοπλο του ICE, ήταν το σύνθημα «Ένας δικός μας, όλοι οι δικοί σας», που κοσμούσε το πόντιουμ.

Ένα σύνθημα που μοιάζει τόσο πομπώδες όσο και αόριστο, άφησε πολλούς να αναρωτιούνται, αλλά μερικοί δεν άργησαν να κάνουν τις αναγκαίες συσχετίσεις.

Το σύνθημα «Ένας δικός μας, όλοι οι δικοί σας», είναι ένα πολιτικό-στρατιωτικό δόγμα που σημαίνει ότι μία ομάδα είναι έτοιμη να προβεί σε σκληρά αντίποινα ενάντια στον εκάστοτε «εχθρό» της.

Από τα SS στον Λευκό Οίκο

Σημαίνει ουσιαστικά πως «για κάθε έναν δικό μας μας που βλάπτετε, θα υποφέρετε πολλαπλάσιες απώλειες». 

Δημοσιεύματα καταλογίζουν αυτό το «δόγμα» στη ναζιστική ηγεσία κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου πρακτικά εφαρμοζόταν, με τα φονικά αντίποινα που διέπρατταν οι ναζί, γενοκτονώντας ολόκληρα χωριά και πόλεις, πολλές φορές για μεμονωμένους θανάτους αξιωματικών τους.

Άλλοι αναφέρουν πως χρησιμοποιούταν ως γνώμονας και από τις φασιστικές ταξιαρχίες των Falange Española, την εμπροσθοφυλακή των χουντικών που δρούσε από τη δεκαετία του '30 και κατά τον Εμφύλιο στην Ισπανία του Φράνκο.

Η χρήση του δεν είναι παρά ακόμα μία σελίδα στο «προσπέκτους» αυταρχισμού της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος έχει μετατρέψει την ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων), σε προσωπική του ομάδα κρούσης, μία οργάνωση που είναι έτοιμη να δράσει έξω από τη δικαιοδοσία του στρατού ή της αστυνομίας.

