Ένοχη για υπόθεση καρκίνου από ταλκ η Johnson & Johnson: Πρέπει να πληρώσει 966 εκατ. δολάρια

Μια επιτροπή ενόρκων στο Λος Άντζελες διέταξε την Johnson & Johnson (JNJ.N), ανοίγει νέα καρτέλα να καταβάλει 966 εκατομμύρια δολάρια στην οικογένεια μιας γυναίκας που πέθανε από μεσοθηλίωμα, κρίνοντας την εταιρεία υπεύθυνη στην τελευταία δίκη με την κατηγορία ότι τα προϊόντα ταλκ της προκαλούν καρκίνο.

Η οικογένεια της Mae Moore, μιας κατοίκου της Καλιφόρνιας που πέθανε σε ηλικία 88 ετών το 2021, μήνυσε την εταιρεία την ίδια χρονιά, ισχυριζόμενη ότι τα προϊόντα ταλκ για μωρά της J&J περιείχαν ίνες αμιάντου που προκάλεσαν τον σπάνιο καρκίνο της.

Το δικαστήριο διέταξε αργά τη Δευτέρα την J&J να καταβάλει 16 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση και 950 εκατομμύρια δολάρια ως ποινική αποζημίωση, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, που ήρθαν στη δημοσιότητα.

Johnson & Johnson: Μπορεί να ασκηθεί έφεση

Η εταιρεία, όπως αναφέρει το Reuters, μπορεί να ασκήσει έφεση, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έχει κρίνει ότι οι ποινικές αποζημιώσεις δεν πρέπει γενικά να υπερβαίνουν το εννέαπλάσιο των αποζημιώσεων αποκατάστασης.

Ο Erik Haas, παγκόσμιος αντιπρόεδρος της Johnson & Johnson για θέματα δικαστικών διαφορών, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η εταιρεία σκοπεύει να ασκήσει άμεσα έφεση, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «εξωφρενική και αντισυνταγματική».

«Οι δικηγόροι των ενάγοντων στην υπόθεση Moore βασίστηκαν σε "ψευδοεπιστημονικά στοιχεία" που δεν έπρεπε ποτέ να είχε παρουσιαστεί στην κριτική επιτροπή», δήλωσε ο Haas.

Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι τα προϊόντα της είναι ασφαλή, δεν περιέχουν αμίαντο και δεν προκαλούν καρκίνο. Η J&J σταμάτησε να πωλεί πούδρα για μωρά με βάση τον τάλκη στις ΗΠΑ το 2020, αντικαθιστώντας την με ένα προϊόν με βάση το άμυλο καλαμποκιού. Το μεσοθηλίωμα έχει συνδεθεί με την έκθεση στον αμίαντο.

Ο Trey Branham, ένας από τους δικηγόρους που εκπροσωπούν την οικογένεια Moore, δήλωσε μετά την ετυμηγορία ότι η ομάδα του «ελπίζει ότι η Johnson & Johnson θα αναλάβει τελικά την ευθύνη για αυτούς τους άσκοπους θανάτους».

Η J&J αντιμετωπίζει αγωγές από περισσότερους από 67.000 ενάγοντες που ισχυρίζονται ότι διαγνώστηκαν με καρκίνο μετά τη χρήση πούδρας για μωρά και άλλων προϊόντων με βάση τον τάλκη, σύμφωνα με τα ίδια δικαστικά έγγραφα. Ο αριθμός των αγωγών που ισχυρίζονται ότι ο τάλκης προκάλεσε μεσοθηλίωμα είναι ένα μικρό υποσύνολο αυτών των υποθέσεων, με τη συντριπτική πλειοψηφία να αφορά αξιώσεις για καρκίνο των ωοθηκών.

Με πληροφορίες από Reuters