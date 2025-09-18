Ένοπλη επίθεση στα σύνορα Δυτικής Όχθης - Ιορδανίας: Αναφορές για δύο νεκρούς

Ένοπλη επίθεση με δύο νεκρούς σημειώθηκε σήμερα (18/9) σε συνοριακό σταθμό μεταξύ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας, με τις αρχικές πληροφορίες να κάνουν λόγο πως ο δράστης «εξουδετερώθηε».

Η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων ανέφερε, αρχικά, ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δύο φερόμενοι ως δράστες σκοτώθηκαν.

«Δύο άνδρες, ηλικίας περίπου 20 και 60 ετών, τραυματίστηκαν σοβαρά και είναι αναίσθητοι μετά την επίθεση στη διάβαση Άλενμπι», ανέφερε η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης Magen David Adom σε δήλωσή της.

Ένοπλη επίθεση στη Δυτική Όχθη: Η νεότερη ενημέρωση

Οι δύο άνθρωποι που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης στη γέφυρα «Βασιλιάς Χουσεΐν» (Allenby) μεταξύ Ιορδανίας και Κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, η οποία ελέγχεται από το Ισραήλ, έχουν κηρυχθεί νεκροί, σύμφωνα με υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι διερευνά το συμβάν των πυροβολισμών, προσθέτοντας ότι ο δράστης έφτασε με ένα φορτηγό που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια από την Ιορδανία και άνοιξε πυρ.

Η γέφυρα του Βασιλιά Χουσεΐν (Άλενμπι) είναι μια κρίσιμη διάβαση για το εμπόριο μεταξύ Ιορδανίας και Ισραήλ.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, ένας ένοπλος από την Ιορδανία σκότωσε τρεις Ισραηλινούς πολίτες στη διάβαση Άλενμπι πριν σκοτωθεί από στρατιώτες.

Με πληροφορίες από Al Jazeera