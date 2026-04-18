Ένοπλος άνοιξε πυρ στο Κίεβο: Κρατά ομήρους σε σούπερ μάρκετ - Αναφορές για πολλούς νεκρούς και τραυματίες

Ένας άγνωστος δράστης άνοιξε πυρ εναντίον ανθρώπων στην περιοχή Χολοσίεβσκι του Κιέβου στην Ουκρανία σήμερα το μεσημέρι (18/4), σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο και τραυματίζοντας και άλλους, σύμφωνα με την Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για τη σύλληψη του υπόπτου.

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει ασαφής. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι ένα παιδί είναι μεταξύ των τραυματιών και μεταφέρεται στο νοσοκομείο, οπως επισημαίνει το kyivindependent.com.

«Μια ειδική επιχείρηση για τη σύλληψη του άνδρα που άνοιξε πυρ και βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα στο σούπερ μάρκετ βρίσκεται σε εξέλιξη», είπε. «Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, ακούγονται επίσης πυροβολισμοί μέσα στο σούπερ μάρκετ».

Μονάδες της αστυνομίας και ειδικές δυνάμεις του Σώματος Ταχείας Αντίδρασης στάλθηκαν στο σημείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Φέρεται ότι, ο δράστης μάλιστα, εντός του σούπερ μάρκετ κρατά ομήρους.