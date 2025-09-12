Ένταση στην Ευρωβουλή για την ενός λεπτού σιγή στον Τσάρλι Κερκ: Εξανίσταται η ακροδεξιά

Ένταση επικράτησε στην Ευρωβουλή χθες (12/9) μετά την απόρριψη της προέδρου, Ρομπέρτα Μέτσολα, πρότασης για τήρηση ενός λεπτού σιγής προς τιμήν του ακροδεξιού ομιλητή και υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ, που δολοφονήθηκε στις ΗΠΑ.

Η πρόταση δεξιών παρατάξεων να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τον δολοφονημένο ακροδεξιό influencer έγινε αρχικά από τον Charlie Weimers, ευρωβουλευτή των δεξιών Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR).

Ο Κερκ μιλούσε στο Πανεπιστήμιο Utah Valley την Τετάρτη όταν πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε . Ο 31χρονος ήταν στέλεχος της συντηρητικής πολιτικής και η δολοφονία του προκάλεσε ξέσπασμα θλίψης στον ακροδεξιό χώρο, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Τσάρλι Κερκ: Ενοχλήθηκαν οι ακροδεξιοί για την απόρριψη

«Η δολοφονία του μας υπενθυμίζει τη σημασία της προστασίας των θεμελιωδών ελευθεριών, ακόμη και στις δημοκρατικές κοινωνίες», δήλωσε στο POLITICO ο πρόεδρος της ακροδεξιάς ομάδας Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών (ESN), βουλευτής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, Ρενέ Άουστ.

Αλλά η Μέτσολα απέρριψε την πρόταση, με έναν εκπρόσωπο του προέδρου του Κοινοβουλίου να λέει στο POLITICO: «Ο πρόεδρος ανακοινώνει λεπτά σιγής κατά την έναρξη της ολομέλειας». Η έναρξη της ολομέλειας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε αργότερα: «Εάν υπάρχει αίτημα για ενός λεπτού σιγή, το αίτημα πρέπει να προέρχεται από πολιτική ομάδα που θα πραγματοποιηθεί κατά την έναρξη της συνόδου. Εάν υπάρχει αίτημα, μπορεί φυσικά να γίνει τον Οκτώβριο».

Αντ' αυτού, στον Βάιμερς «δόθηκε η δυνατότητα να παρέμβει επί της διαδικασίας επί του θέματος, αυτό συμφωνήθηκε», δήλωσε στο POLITICO ένας εκπρόσωπος Τύπου του κόμματός του, των Σουηδών Δημοκρατών. Του επετράπη να κάνει μια δήλωση σχετικά με τους πυροβολισμούς του Κερκ πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.

Ο Βάιμερς ξεκίνησε την δήλωσή του και στη συνέχεια προσπάθησε να παραχωρήσει τον υπόλοιπο χρόνο του για έναν σιωπηλό φόρο τιμής, αλλά η αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου που προήδρευε της συνεδρίασης, Καταρίνα Μπάρλεϊ από την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, τη διέκοψε — προκαλώντας κατακραυγή από δεξιούς και ακροδεξιούς ευρωβουλευτές που χτυπούσαν τα γραφεία τους και φώναζαν.

«Το έχουμε συζητήσει αυτό και ξέρετε ότι ο πρόεδρος είπε όχι στην τήρηση ενός λεπτού σιγής», δήλωσε η Μπάρλεϊ, απαντώντας στις διαμαρτυρίες των νομοθετών. Η δήλωσή της έγινε δεκτή με χειροκροτήματα από κεντρώες και αριστερές πολιτικές παρατάξεις.

Κεντροδεξιές, φιλελεύθερες και αριστερές ομάδες απέφυγαν να σχολιάσουν την πρόταση και υποστήριξαν ότι ήταν απόφαση του προέδρου του Κοινοβουλίου.

Ο Κερκ, στενός σύμμαχος του Τραμπ, ήταν μια διασημότητα στον κόσμο του MAGA, γνωστός για την κινητοποίηση νέων ψηφοφόρων με τις συζητήσεις του στις πανεπιστημιουπόλεις.

Πηγή: Politico