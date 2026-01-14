Εντείνει τη στρατιωτικοποίηση η Φινλανδία: Νέα όπλα σε προετοιμασία για τη Ρωσία

Η Φινλανδία ξεκινά τη διαδικασία για την απόκτηση ναρκών κατά προσωπικού αλλά και την εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων στη χρήση τους αργότερα φέτος, ανακοίνωσε σήμερα, αφού το Ελσίνκι αποσύρθηκε από τη Συνθήκη της Οτάβα που απαγορεύει τη χρήση αυτού του είδους των ναρκών.

Το βαλτικό κράτος και άλλες χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Ρωσία—η Λιθουανία, η Λετονία, η Εσθονία και η Πολωνία—αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τη Συνθήκη της Οτάβα, επικαλούμενοι στρατιωτική απειλή της Ρωσίας.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί νάρκες στην εισβολή της στην Ουκρανία και τον Ιούλιο κατηγόρησε το Κίεβο ότι πράττει το ίδιο, αφού η Ουκρανία ανακοίνωσε επίσης την απόσυρσή της από τη Συνθήκη.

Φινλανδία: «Μόνο σε έκτακτες συνθήκες» η χρήση ναρκών

Στη Φινλανδία οι συνομιλίες με την εγχώρια στρατιωτική βιομηχανία και η εκπαίδευση του στρατού στη χρήση ναρκών κατά προσωπικού θα ξεκινήσουν νωρίς φέτος.

«Στόχος είναι να έχουμε τις πρώτες νέες νάρκες και τον εξοπλισμό εκπαίδευσης διαθέσιμους στη διάρκεια του 2027», επεσήμαναν οι φινλανδικές ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους.

«Οι νέες νάρκες κατά προσωπικού θα αναπτυχθούν σε συνεργασία με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία με απώτερο στόχο να κατασκευάζονται στη Φινλανδία», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Η Φινλανδία δεν σκοπεύει να τοποθετήσει νάρκες κατά προσωπικού στη διάρκεια ειρήνης. «Θα χρησιμοποιήσουμε νάρκες μόνο σε έκτακτες συνθήκες», δήλωσε ο συνταγματάρχης Ρίκου Μικόνεν.