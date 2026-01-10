Εντείνεται το κίνημα διαμαρτυρίας στο Ιράν με χιλιάδες κόσμο στους δρόμους - Τουλάχιστον 51 νεκροί

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκαν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τη νύχτα της Παρασκευής, 9 Ιανουαρίου, στην Τεχεράνη αλλά και σε άλλες πόλεις του Ιράν, όπου χιλιάδες κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους, όπως επιβεβαιώνουν βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, παρά το γεγονός ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν έχει αποκατασταθεί στη χώρα.

Δεκατρείς ημέρες πέρασαν από την έναρξη των μεγάλων κινητοποιήσεων, που όλο και εντείνονται στο Ιράν, ενώ χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους χτυπώντας κατσαρόλες και τηγάνια, φωνάζοντας συνθήματα κατά της ηγεσίας της χώρας, όπως «θάνατος στον Χαμενεΐ», τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

🇮🇷 | URGENTE - PROTESTAS EN IRÁN: Miles de manifestantes contra el régimen inundan las calles de Teherán esta noche.



Los manifestantes no muestran intención de retroceder .

pic.twitter.com/QgPP30mH67 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 10, 2026

Στη συνοικία Σανταταμπάντ, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τεχεράνης, οδηγοί κόρναραν για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στους διαδηλωτές, σύμφωνα με βίντεο του οποίου τη γνησιότητα επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Anti-regime protesters set a bus on fire near the customs building in Tehran. pic.twitter.com/UrefXMA3IU — Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026

Άλλα βίντεο που δημοσιεύτηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαίωσαν ανάλογες διαμαρτυρίες και σε άλλα σημεία της ιρανικής πρωτεύουσας , με διαδηλώσεις να σημειώνονται επίσης στις πόλεις Μασάντ (ανατολικά), Ταμπρίζ (βόρεια) και Κομ (κεντρικά).

Η αυτοεξόριστη Ιρανή δικηγόρος Σιρίν Εμπαντί, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης το 2003, εξέφρασε φόβους ότι το καθεστώς ενδέχεται να προσπαθήσει να πνίξει στο αίμα τις διαδηλώσεις, υποστηρίζοντας πως η διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν αποτελεί τυχαία κίνηση ή «τεχνικό πρόβλημα» αλλά πρόκειται για «στρατηγική επιλογή». Δήλωσε πως, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχε, εκατοντάδες τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία την Πέμπτη.

Τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων εννέα παιδιών, έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί στο Ιράν, από όταν άρχισαν οι κινητοποιήσεις στις 28 Δεκεμβρίου, όπως ανέφερε χθες Παρασκευή η ΜΚΟ Iran Human Rights που εδρεύει στη Νορβηγία.

Σε ρεπορτάζ της ιρανικής τηλεόρασης για τις καταστροφές που έχουν προκληθεί στη διάρκεια των κινητοποιήσεων, ο δήμαρχος της Τεχεράνης ανέφερε πως έχουν πυρποληθεί τουλάχιστον 42 λεωφορεία, ασθενοφόρα και 10 κυβερνητικά κτίρια.

Παράλληλα, παρά την επίσημη ανακοίνωση των 51 νεκρών, γιατρός που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του σε δηλώσεις του στο περιοδικό TIME, είπε ότι οι θάνατοι διαδηλωτών που καταγράφηκαν σε μόλις έξι νοσοκομεία της Τεχεράνης μετά από αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις την Πέμπτη (8/1) είναι 217, «οι περισσότεροι από πραγματικά πυρά».

«Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε χθες Παρασκευή ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν θα υποχωρήσει» μπροστά στο κύμα διαμαρτυριών.

Μιλώντας σε υποστηρικτές του, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα όπως «θάνατος στην Αμερική», ο Χαμενεΐ συνέχισε στον ίδιο τόνο λέγοντας: «Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει μπροστά στους σαμποτέρ», καταγγέλλοντας τον βανδαλισμό κτιρίου στην Τεχεράνη την Πέμπτη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, η ελίτ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, χαρακτήρισαν «απαράδεκτη» την κατάσταση, υποσχόμενοι να υπερασπιστούν την ισλαμική επανάσταση. Από την πλευρά της, η δικαστική εξουσία προειδοποίησε πως οι ταραξίες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις μέγιστες προβλεπόμενες ποινές.

An elderly Iranian woman screams after being hit in the face with a projectile fired by the regime’s security forces:



“I’m not afraid! I’m not afraid! I’ve been dead for 47 years!” pic.twitter.com/hTZktvwkjS — Visegrád 24 (@visegrad24) January 9, 2026

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για ανάμειξη στις διαδηλώσεις, αποκλείοντας τα σενάρια περί ξένης στρατιωτικής επέμβασης.

«Έχω την εντύπωση ότι ο λαός είναι έτοιμος να πάρει τον έλεγχο ορισμένων πόλεων, κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει πως ήταν δυνατό πριν από λίγες εβδομάδες», σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συμπληρώνοντας πως το Ιράν αντιμετωπίζει «μεγάλα προβλήματα».

«Μου φαίνεται ότι ο λαός είναι έτοιμος να πάρει τον έλεγχο ορισμένων πόλεων, κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει ότι ήταν δυνατό πριν ακόμη και από λίγες εβδομάδες. Παρακολουθούμε την κατάσταση από πολύ κοντά», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

BREAKING:



The Iranian anti-regime protesters have practically taken over Iran’s 2nd-largest city Mashhad.



The regime’s security forces have retreated to just a few government buildings and don’t move from there. pic.twitter.com/DEiEvr0kYc — Visegrád 24 (@visegrad24) January 9, 2026

Ο γιος του πρώην σάχη του Ιράν και ηγετική προσωπικότητα της εξόριστης αντιπολίτευσης, ο Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει στο Ιράν χωρίς καθυστέρηση.

Τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες – ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς – καταδίκασαν την Παρασκευή τις «δολοφονίες διαδηλωτών» και τη βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων στο Ιράν, καλώντας τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν «αυτοσυγκράτηση».

Ρούμπιο: «Οι ΗΠΑ στηρίζουν τον γενναίο λαό του Ιράν»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, την αλληλεγγύη των ΗΠΑ προς τον λαό του Ιράν, όπου συνεχίζονται εδώ και 14 ημέρες οι διαδηλώσεις, ενώ έχει διακοπεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο από την Πέμπτη.

«Οι ΗΠΑ στηρίζουν τον γενναίο λαό του Ιράν», έγραψε ο Ρούμπιο στο Χ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του προειδοποίησε ξανά χθες Παρασκευή τις αρχές του Ιράν: «Καλό θα ήταν να μην αρχίσετε να πυροβολείτε γιατί θα αρχίσουμε να πυροβολούμε κι εμείς».

«Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, τότε θα παρέμβουμε», πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικάνος, εξηγώντας: «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα στείλουμε χερσαία στρατεύματα, αλλά σημαίνει ότι θα τους χτυπήσουμε πολύ, πολύ δυνατά, εκεί που πονάει».