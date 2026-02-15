Μενού

Έντι Ράμα: Στην Ουάσινγκτον για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Ο Έντι Ράμα δήλωσε ότι θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον εντός εβδομάδας για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ.

Reader symbol
Newsroom
enti-rama
Έντι Ράμα | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα θα ταξιδέψει αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον για να συμμετάσχει στην πρώτη συνάντηση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε ένα podcast.

«Θα βρεθώ στην Ουάσινγκτον για την επίσημη σύσταση του συμβουλίου ειρήνης και την έναρξη των δραστηριοτήτων του», δήλωσε ο Ράμα σε συνέντευξή του στο αλβανικό podcast Flasim.

Υπενθυμίζεται, ότι την υπογραφή τους έχουν δώσει:  Τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν, η Αλβανία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Λευκορωσία, η Ουγγαρία, το Καζακστάν, το Μαρόκο και το Βιετνάμ.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ