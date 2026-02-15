Έντι Ράμα: Στην Ουάσινγκτον για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα θα ταξιδέψει αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον για να συμμετάσχει στην πρώτη συνάντηση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε ένα podcast.
«Θα βρεθώ στην Ουάσινγκτον για την επίσημη σύσταση του συμβουλίου ειρήνης και την έναρξη των δραστηριοτήτων του», δήλωσε ο Ράμα σε συνέντευξή του στο αλβανικό podcast Flasim.
Υπενθυμίζεται, ότι την υπογραφή τους έχουν δώσει: Τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν, η Αλβανία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Λευκορωσία, η Ουγγαρία, το Καζακστάν, το Μαρόκο και το Βιετνάμ.
