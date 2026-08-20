Εντοπίστηκαν οι σοροί αγνοούμενων ορειβατών στις Άλπεις από το 1992 επειδή... λιώνουν οι παγετώνες

Οι σοροί δύο Βέλγων ορειβατών, οι οποίοι αγνοούνταν στις ελβετικές Άλπεις εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, εντοπίστηκαν, ανακοίνωσαν οι αρχές.



Η αστυνομία στην περιοχή Βαλέ, στη νοτιοδυτική Ελβετία, διατηρεί βάση δεδομένων με ανθρώπους που έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα. Όπως επισημαίνουν οι αρχές, η υποχώρηση των παγετώνων έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στην αποκάλυψη των λειψάνων ανθρώπων που είχαν εξαφανιστεί ακόμη και πριν από πολλές δεκαετίες.



Στα τέλη του περασμένου μήνα, ένας πεζοπόρος εντόπισε ανθρώπινα λείψανα, τα οποία ήρθαν στην επιφάνεια μετά το λιώσιμο του παγετώνα Τριφτ, νότια της πόλης Λουκέρνη. Ακολούθησε επιχείρηση για την ανάσυρσή τους, σύμφωνα με την περιφερειακή κυβέρνηση.



Οι εξετάσεις DNA που πραγματοποιήθηκαν σε νοσοκομείο της Βαλέ επιβεβαίωσαν ότι τα λείψανα ανήκαν σε δύο Βέλγους ορειβάτες, ηλικίας 39 και 41 ετών την εποχή της εξαφάνισής τους. Οι δύο άνδρες είχαν χαθεί το 1992, κοντά στο όρος Βάισμις, αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα νοτιότερα.



Τέτοιες ανακαλύψεις δεν είναι πρωτοφανείς στην Ελβετία, έχουν όμως γίνει συχνότερες τα τελευταία χρόνια, καθώς οι παγετώνες της χώρας λιώνουν με ολοένα ταχύτερους ρυθμούς.



Πριν από τρία χρόνια, εξετάσεις DNA είχαν επιβεβαιώσει ότι σορός που βρέθηκε σε ελβετικό παγετώνα, κοντά στο Μάτερχορν, ανήκε σε Γερμανό ορειβάτη που είχε εξαφανιστεί το 1986.



Πολλοί επιστήμονες αποδίδουν την επιταχυνόμενη τήξη των παγετώνων στην Ελβετία και σε άλλες περιοχές του πλανήτη στην κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.