Η επιχείρηση για ολοκληρωτική εισβολή και κατοχή στη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό, με την επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την κυβέρνηση Νετανιάχου να εγκρίνει την επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την επάνδρωσή της.

Την ίδια στιγμή, ΟΗΕ και ξένοι ηγέτες προειδοποιούν ότι μια χερσαία επίθεση θα επιδεινώσει δραματικά την ήδη οριακή κατάσταση, λόγω του κατασκευασμένου λιμού που έχει επιβάλλει το Ισραήλ στη μαρτυρική Λωρίδα, κατά την ΕΡΤ.

Ο δεδηλωμένος στόχος του Ισραήλ είναι φυσικά η πλήρης κατάληψη της Παλαιστινιακής πόλης, με την ισραηλινή ηγεσία να έχει δηλώσει πως οραματίζεται να επιβάλλει ένα εντολοδοχικό καθεστώς εντός, χωρίς να ασκεί άμεση διακυβέρνηση των κατεχόμενων.

Γάζα: Στο στόχαστρο νοσοκομεία και ΜΚΟ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως άρχισε να προειδοποιεί τα νοσοκομεία και τις διεθνείς οργανώσεις που επιχειρούν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας να προετοιμάζονται να εκκενώσουν την περιοχή προς τον νότο.

«Στο πλαίσιο των προετοιμασιών (…) για την ασφάλεια των πληθυσμών, αξιωματικοί (…) εξέδωσαν αρχικές προειδοποιητικές εντολές πριν από δύο ημέρες (την Τρίτη) προς ιατρικούς φορείς και διεθνείς οργανώσεις στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να προετοιμάσουν την οργανωμένη απομάκρυνση του πληθυσμού προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», εξηγεί σε ένα δελτίο Τύπου ο στρατός.

Ο στρατός διευκρινίζει «πως ρυθμίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη ώστε να προσαρμοστούν οι νοσοκομειακές υποδομές στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, με στόχο να υποδέχονται τους ασθενείς και τους τραυματίες, αυξάνοντας την είσοδο των αναγκαίων ιατρικών εξοπλισμών» στη Γάζα.

Βάσει της ανακοίνωσης, οι στρατιωτικοί επισημαίνουν πως προειδοποιούν τους εν λόγω φορείς ότι «σχετικά με το ενδεχόμενο της εισόδου του στρατού στη πόλη της Γάζας, θα υπάρξει πλήρης εκκένωση της Γάζας προς το νότιο τμήμα του θύλακα».

«Αυτό καθιστά αναγκαίο να προετοιμάσετε ένα σχέδιο για να μεταφέρετε το ιατρικό υλικό από τον βορρά στον νότο, προκειμένου να μπορέσετε να παράσχετε φροντίδα σε όλους τους ασθενείς στο νότιο τμήμα και να προετοιμάσετε τα νοσοκομεία να υποδεχθούν τους ασθενείς που έρχονται από τον βορρά», συνεχίζει το δελτίο Τύπου.

«Θα σας παράσχουμε ένα μέρος για να επιχειρείτε, είτε πρόκειται για ένα νοσοκομείο εκστρατείας είτε για κάθε άλλου είδους νοσοκομείο», συμπληρώνουν οι αξιωματικοί, σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού.

Γάζα: Κανένα καταφύγιο για τους Παλαιστίνιους

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα επιτρέψει στους πολίτες να διαφύγουν σε «καθορισμένες ασφαλείς ζώνες» όπου «θα τους δοθεί άφθονο φαγητό, νερό και ιατρική περίθαλψη, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν». Ωστόσο δεν ανέφερε τα μέρη που θα οδηγηθούν.

Το Ισραήλ όρισε το Μουβάσι ως ανθρωπιστική ζώνη νωρίτερα στον πόλεμο. Η άγονη αμμώδης ακτογραμμή γέμισε σύντομα με σκηνές που φιλοξενούσαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους με ελάχιστα τρόφιμα, τρεχούμενο νερό, τουαλέτες ή συλλογή απορριμμάτων.

Το Ισραήλ πραγματοποιούσε τακτικά αεροπορικές επιδρομές εναντίον όσων ισχυριζόταν ότι ήταν μαχητές που κρύβονταν εκεί, σκοτώνοντας συχνά γυναίκες και παιδιά.

Τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, φέρεται να πρότεινε την ιδέα της μεταφοράς του πληθυσμού της Γάζας σε μια λεγόμενη «ανθρωπιστική πόλη» που θα χτίσει ο στρατός στα ερείπια της νοτιότερης πόλης της Ράφα — που σήμερα είναι μια σχεδόν ακατοίκητη ισραηλινή στρατιωτική ζώνη — στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Ο Νετανιάχου έχει δεσμευτεί να μετεγκαταστήσει τελικά μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Γάζας σε άλλες χώρες μέσω αυτού που ο ίδιος αποκαλεί εθελοντική μετανάστευση.