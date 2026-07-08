«Επενδύουμε 4 εκατ. ευρώ για πολλαπλάσια οφέλη» - Η απάντηση Ράμα στις επικρίσεις για τη συναυλία Γουέστ

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα βρέθηκε στο στάδιο που κατασκευάζεται για τη συναυλία του Κάνιε Γουέστ στις 11 Ιουλίου στα Τίρανα, πραγματοποιώντας επιθέωρηση στις εργασίες και δηλώνοντας ότι αν δεν γίνει αυτή η εκδήλωση, θα είναι μια ευκαιρία λιγότερη για την πρωτεύουσα, καθώς αναμένεται να φτάσουν χιλιάδες επισκέπτες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Με κανονιστική πράξη στις 6 Ιουλίου, «η αλβανική κυβέρνηση χρηματοδότησε με 4 εκατομμύρια ευρώ την ομαλή διεξαγωγή της συναυλίας». Όπως αναφέρεται σχετικά:

«Ελήφθη η απόφαση για μερική χρηματοδότηση της οργάνωσης και διεξαγωγής μιας πολιτιστικής-τουριστικής δραστηριότητας, με έμφαση στην προώθηση του τουρισμού και της εικόνας της Δημοκρατίας της Αλβανίας».

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Μέσα από βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Έντι Ράμα δεν αποδέχθηκε τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης και των πολιτικών ακτιβιστών που τους προσάπτουν, δηλαδή ότι η αλβανική κυβέρνηση δαπάνησε 50 εκατομμύρια ευρώ για την οργάνωση της συναυλίας του ράπερ.

Ο Ράμα αποκάλεσε αυτόν τον ισχυρισμό ως «κατάφωρο ψέμα», εξηγώντας ότι το κράτος αρχικά δεν είχε καμία οικονομική δέσμευση, καθώς η δραστηριότητα είναι εξ ολοκλήρου ιδιωτική και βασίζεται σε χορηγούς και πωλήσεις εισιτηρίων.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της κυβέρνησης παραδέχτηκε ότι η εκτελεστική εξουσία αναγκάστηκε να παρέμβει με ένα κεφάλαιο τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ για να αποφύγει την ακύρωση της συναυλίας και τον «εξευτελισμό της Αλβανίας» μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες ξένους επισκέπτες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή «η επένδυση θα αποδώσει πολλαπλάσια στην οικονομία της πρωτεύουσας μέσω του τουρισμού και της παγκόσμιας διαφήμισης».

«Πρόκειται για μια εκδήλωση που διοργανώνεται εξ ολοκλήρου από μια ιδιωτική ομάδα, Αλβανούς, Γερμανούς, Τούρκους εταίρους που έχουν αναλάβει όλο αυτό το κολοσσιαίο εγχείρημα και το αλβανικό κράτος αναγκάστηκε να παρέμβει μόλις χθες για να παράσχει όχι δεκάδες εκατομμύρια ευρώ (50 εκατομμύρια ευρώ) όπως λένε τα κοράκια της λεωφόρου, αλλά 4 εκατομμύρια», δήλωσε ο Ράμα.