Έπεσε (ξανά) το X: Τα προβλήματα που ανιμετωπίζουν οι χρήστες διεθνώς

Έπεσε - για δεύτερη φορά μέσα στο μήνα - η πλατφόρμα του X, με χρήστες παγκοσμίως να αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τη σύνδεση.

Όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΙ, σύμφωνα με το Down Detector, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν καταγραφεί περισσότερες από 19.000 αναφορές προβλημάτων, ενώ στις ΗΠΑ οι αναφορές αγγίζουν σχεδόν τις 75.000, χωρίς να σημαίνει ότι μόνο αυτές οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Χρήστες από όλα τα μέρη έκαναν λόγο για δυσλειτουργία. Οι Άγγλοι χρήστες ανέφεραν ενδεικτικά τα εξής προβλήματα:

Το 58% δήλωσε ότι το ζήτημα εντοπίζεται στην εφαρμογή (app).

Tο 34% αντιμετωπίζει δυσκολίες με την ιστοσελίδα.

Το υπόλοιπο 7% δήλωσε ότι το πρόβλημα αφορά τη ροή αναρτήσεων (feed/timeline).

Αν και η αιτία της διακοπής παραμένει ασαφής, είναι πιθανό να συνδέεται με προγραμματισμένη συντήρηση της Cloudflare – του δικτύου πάνω στο οποίο λειτουργεί το X.