Επέστρεψε το ζευγάρι Βρετανών που κρατούνταν για 8 μήνες από τους Ταλιμπάν

Το ζευγάρι ηλικιωμένων Βρετανών που αφέθηκε ελεύθερο από τις αρχές των Ταλιμπάν μετά από σχεδόν οκτώ μήνες κράτησης στο Αφγανιστάν έφτασε σήμερα (19/09) στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, που λειτούργησε ως μεσολαβητής για την απελευθέρωσή τους, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τον 80χρονο Πίτερ Ρέινολντς και την 76χρονη Μπάρμπι Ρέινολντς προσγειώθηκε στο τμήμα του τερματικού σταθμού του Διεθνούς Αεροδρομίου της Ντόχα - που είναι για διπλωματικές αποστολές.

Το ζευγάρι επανενώθηκε με την οικογένειά του στον διάδρομο προσγείωσης- απογείωσης, αφού αναχώρησε νωρίτερα σήμερα από την Καμπούλ.

Η οικογένεια των δύο Βρετανών, οι οποίοι συνελήφθησαν από το υπουργείο Εσωτερικών των Ταλιμπάν την 1η Φεβρουαρίου, είχε εκφράσει την ανησυχία της για την υγεία τους και για την ικανότητά τους να επιβιώσουν υπό κράτηση. Τότε το υπουργείο είχε επισημάνει ότι συνελήφθησαν συνολικά τέσσερις άνθρωποι: δύο Βρετανοί πολίτες, μία Αμερικανοκινέζα και ο διερμηνέας τους.

Το Κατάρ διαπραγματευόταν με τις αρχές των Ταλιμπάν επί μήνες, σε συνεργασία με τη βρετανική κυβέρνηση και την οικογένεια του ζευγαριού, προκειμένου να πετύχει την απελευθέρωσή του.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επαίνεσε σήμερα τον «ουσιαστικό ρόλο» που διαδραμάτισε το Κατάρ στην απελευθέρωση του ζευγαριού.

«Χαιρετίζω την απελευθέρωση του Πίτερ και της Μπάρμπαρα Ρέινολντς (...) και γνωρίζω ότι αυτά τα πολυπόθητα για πολύ καιρό νέα θα είναι μια τεράστια ανακούφιση για αυτούς και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο Βρετανός Στάρμερ. «Θέλω να χαιρετίσω τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραμάτισε το Κατάρ, και ιδιαίτερα ο εμίρης» Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι, «στην εξασφάλιση της απελευθέρωσής τους», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ