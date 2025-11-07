Επιβεβαιώθηκε και επίσημα: Ο 38χρονος κεντρώος Ρομπ Γιέτεν, νικητής των εκλογών στην Ολλανδία

Το εκλογικό συμβούλιο της Ολλανδίας επιβεβαίωσε σήμερα (7/11) τα αποτελέσματα των γενικών εκλογών της 29ης Οκτωβρίου, λέγοντας ότι το φιλελεύθερο δημοκρατικό κόμμα D66 είχε 29.668 ψήφους περισσότερες από το ακροδεξιό PVV.

Αυτό είναι περίπου 1.000 περισσότερες από ό,τι είχε εκτιμήσει το πρακτορείο ειδήσεων ANP, σύμφωνα με το dutchnews.nl. Τα επιβεβαιωμένα αποτελέσματα δεν αλλάζουν την κατανομή των εδρών στην κάτω βουλή των 150 εδρών.

Αμέσως μετά την ψηφοφορία, ο ακροδεξιός ηγέτης του PVV, Geert Wilders, αναδημοσίευσε αρκετές μη επαληθευμένες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποδήλωναν παρατυπίες σε ορισμένα σημεία.

Ολλανδία: Ποιος είναι ο νέος ηγέτης

Ο νέος κεντρώος ηγέτης της Ολλανδίας, είναι και επίσημα ο Ρομπ Γιέτεν (Rob Jetten). Είναι ηγέτης του κόμματος D66 από τον Αύγουστο του 2023.

Τα προηγούμενα χρόνια διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Ολλανδίας από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2024 και Υπουργός Κλιματικής και Ενεργειακής Πολιτικής από το 2022 έως το 2024.

Είναι 38 ετών, και σπούδασε Δημόσια Διοίκηση. Ο Γιέτεν ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα ως σύμβουλος πολιτικής για την ομάδα του κόμματος D66 στην Γερουσία και ως πρόεδρος της νεολαίας του κόμματος.

Για την προσωπική του ζωή, γνωρίζουμε μόνο ότι έχει αρραβωνιαστεί τον Αργεντινό παίκτη χόκεϊ Nicolás Keenan από τον Νοέμβριο του 2024, αφού ήταν μαζί για τρία χρόνια