Επιδρομή των ΗΠΑ στην Καραϊβική: Αγωγή από οικογένειες νεκρών στην κυβέρνηση Τραμπ για «εν ψυχρώ δολοφονίες»

Οι οικογένειες δύο ανδρών από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, οι οποίοι σκοτώθηκαν από πυραυλικό πλήγμα των ΗΠΑ ζητούν αποζημίωση από την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι άτυχοι άνδρες βρίσκονταν σε ένα πλοιάριο κοντά στη Βενεζουέλα όταν έγινε το μοιραίο συμβάν, και οι οικογένειες υπέβαλαν αγωγή για «θάνατο από αδικοπραξία», υποστηρίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί δολοφονήθηκαν σε μια «προδήλως παράνομη» στρατιωτική επιχείρηση με στόχο πολιτικά σκάφη.

Δικηγόροι ειδικευμένοι σε θέματα πολιτικών δικαιωμάτων κατέθεσαν την αγωγή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βοστώνης. Είναι η πρώτη προσφυγή στην αμερικανική δικαιοσύνη για ένα από τα 36 πυραυλικά πλήγματα των ΗΠΑ σε πλοία στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, τα οποία ενέκρινε η αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότεροι από 120 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τον Σεπτέμβριο.

Οι οικογένειες του Τσαντ Τζόζεφ και του Ρίσι Σαμάρου, δύο από τον έξι ανδρών που σκοτώθηκαν σε ένα πλήγμα στις 14 Οκτωβρίου, λένε ότι τα θύματα εργάζονταν στην αλιεία και σε καλλιέργειες στη Βενεζουέλα και επέστρεφαν στα σπίτια τους στο Λας Κουέβας του Τρινιντάντ όταν δέχτηκαν την επίθεση.

«Πρόκειται για παράνομες, εν ψυχρώ δολοφονίες»

«Πρόκειται για παράνομες, εν ψυχρώ δολοφονίες. Δολοφονίες για διασκέδαση και για την εικόνα, και για αυτό χρειαζόμαστε ένα δικαστήριο να αποφανθεί τι είναι αληθινό και να εμποδίσει τις παρανομίες» είπε ο Μπάζερ Άζμι, δικηγόρος του Κέντρου Συνταγματικών Δικαιωμάτων (Center for Constitutional Rights).

Το Κέντρο και η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU), όπως μεταφέρει και το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπέβαλαν την αγωγή επικαλούμενα τον Νόμο περί Θανάτου στην Ανοιχτή Θάλασσα (DOHSA), που επιτρέπει στους συγγενείς να καταφεύγουν στη δικαιοσύνη για θανάτους σε ανοιχτές θάλασσας, και τον Νόμο περί Αδικοπραξίας Αλλοδαπών, του 1789, που επιτρέπει σε μη Αμερικανούς πολίτες να προσφεύγουν στα αμερικανικά δικαστήρια για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Την αγωγή υπέβαλαν η Λενόρ Μπάρνλεϊ, η μητέρα του Τζόζεφ και η Σαλικάρ Κορασίνγκ, η αδελφή του Σαμάρου. Ζητούν μόνο αποζημίωση από την αμερικανική κυβέρνηση για τους δύο θανάτους, όχι όμως και εντολή για να σταματήσουν τα πλήγματα. Η υπόθεση ωστόσο θα μπορούσε να δώσει στο δικαστήριο τη δυνατότητα να αποφανθεί αν το πλήγμα της 14ης Οκτωβρίου ήταν νόμιμο.

Η αμερικανική κυβέρνηση λέει ότι τα πλήγματα εντάσσονται στον πόλεμο με τα καρτέλ των ναρκωτικών, ισχυριζόμενη ότι στόχευε ομάδες ενόπλων. Υποστηρίζει επίσης ότι οι επιχειρήσεις της είναι σύμφωνες με τους διεθνείς κανόνες πολέμου. Όμως οι Δημοκρατικοί, καθώς και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι, εκφράζουν αμφιβολίες γιατί το Κογκρέσο δεν έχει εγκρίνει τα πλήγματα. Νομικοί κύκλοι λένε εξάλλου ότι τα καρτέλ των ναρκωτικών δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν ένοπλες οργανώσεις, κατά τον διεθνώς αναγνωρισμένο ορισμό τους.

Στην αγωγή των οικογενειών υποστηρίζεται ότι ο θάνατος των Τζόζεφ και Σαμάρου ενώ δεν υπήρχε ένοπλη σύγκρουση και εκείνοι δεν συμμετείχαν σε εχθροπραξίες εναντίον των ΗΠΑ ισοδυναμεί με φόνο και θα πρέπει να θεωρηθούν θάνατοι από αδικοπραξία σε ανοιχτή θάλασσα και εξωδικαστικές εκτελέσεις, με βάση το διεθνές δίκαιο.

«Αν η αμερικανική κυβέρνηση πίστευε ότι ο Ρίσι έκανε κάτι κακό, θα έπρεπε να τον συλλάβει, να του ασκήσει δίωξη και να τον φυλακίσει, όχι να τον δολοφονήσει» ανέφερε η Κορασίνγκ σε μια ανακοίνωσή της. Οι ΗΠΑ «πρέπει να λογοδοτήσουν», πρόσθεσε.