Επικό τρολάρισμα του Ιράν στον Τραμπ: Έφτιαξε βίντεο AI με τον πρόεδρο ως minion στα Στενά του Ορμούζ

Nέο επικό βίντεο ιρανικής προπαγάνδας που αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης δημοσιεύτηκε παρουσιάζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ ως Minion που αποτυγχάνει στην προσπάθειά του να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, όσο κορυφώνεται η ένταση με τις ΗΠΑ για τον έλεγχο τους.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Daily Mail, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται ως χαρακτήρας της δημοφιλούς σειράς κινουμένων σχεδίων, Minion, που παλεύει να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ σε νέο βίντεο ιρανικής προπαγάνδας, το οποίο έχει ως στόχο να σατιρίσει τον Αμερικανό πρόεδρο.
