Επικό τρολάρισμα του Ιράν στον Τραμπ: Έφτιαξε βίντεο AI με τον πρόεδρο ως minion στα Στενά του Ορμούζ

Nέο επικό βίντεο ιρανικής προπαγάνδας που αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης δημοσιεύτηκε παρουσιάζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ ως Minion που αποτυγχάνει στην προσπάθειά του να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, όσο κορυφώνεται η ένταση με τις ΗΠΑ για τον έλεγχο τους.



Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Daily Mail, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται ως χαρακτήρας της δημοφιλούς σειράς κινουμένων σχεδίων, Minion, που παλεύει να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ σε νέο βίντεο ιρανικής προπαγάνδας, το οποίο έχει ως στόχο να σατιρίσει τον Αμερικανό πρόεδρο.





Στο βίντεο, η Ισλαμική Δημοκρατία τρολάρει τις προσπάθειες του Τραμπ να θέσει ξανά σε λειτουργία τη σημαντική δίοδο, μόλις μία ημέρα μετά τη δημοσίευση από την πρεσβεία του Ιράν στο Τατζικιστάν εικόνας που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος να ρίχνεται στην κόλαση από τον Ιησού Χριστό.