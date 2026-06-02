Επιμένει ο Ράμα για την επένδυση Κούσνερ στην Αλβανία - «Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα να σταματήσει»

Παρά τον σάλο αντιδράσεων των πολιτών, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ο οποίος δεσμεύθηκε να προχωρήσει κανονικά το πολυτελές τουριστικό συγκρότημα ύψους 4 δισ. ευρώ που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει.

«Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα να σταματήσει όσο βρίσκομαι εγώ εδώ», δήλωσε ο Ράμα την Τρίτη, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στα Τίρανα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg.

Οι δηλώσεις αυτές είναι η δεύτερη φορά που ο Αλβανός πρωθυπουργός τοποθετείται δημόσια υπέρ του έργου μέσα σε δύο ημέρες, όσο κλιμακώνονται οι διαμαρτυρίες για τις προκαταρκτικές εργασίες που έχουν ξεκινήσει στην περιοχή.

Κάτοικοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουν πως η επένδυση απειλεί μια προστατευόμενη παράκτια ζώνη και ζητούν από τις Αρχές να σταματήσουν τις εργασίες.

Ο Έντι Ράμα παρουσιάζει το έργο ως μία από τις σημαντικότερες τουριστικές επενδύσεις στην ιστορία της Αλβανίας, σημειώνοντας ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει σε έργα ανάπτυξης υψηλών προδιαγραφών, προκειμένου να προσελκύσει επισκέπτες με μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη και να ενισχύσει έναν κλάδο που έχει καταστεί κομβικός για την οικονομία.

Η επένδυση, η οποία υποστηρίζεται από επενδυτές από το Κατάρ, είναι μία από τις δύο στην Αλβανία που συνδέονται με τον Τζάρεντ Κούσνερ. Η δεύτερη αφορά ένα τουριστικό συγκρότημα ύψους 1,4 δισ. ευρώ στη νήσο Σάσων, το οποίο έχει λάβει καθεστώς στρατηγικής επένδυσης, χαρακτηρισμός που επιταχύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης και τις εγκρίσεις από τις κρατικές αρχές.