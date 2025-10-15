Επιμένει στα μέτρα «θηλιά» για τα ΜΜΕ ο Ντόναλντ Τραμπ: Αποχωρούν από το Πεντάγωνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε χθες, Τρίτη (14/10) τη νέα πολιτική του Υπουργείου Άμυνας έναντι του Τύπου, που περιορίζει την πρόσβαση των δημοσιογράφων στο Πεντάγωνο.

Η νέα πολιτική υποχρεώνει επίσης τους εκπροσώπους των ΜΜΕ να εξασφαλίσουν έγκριση πριν δημοσιεύσουν πληροφορίες, αλλά την έχουν απορρίψει ουσιαστικά όλα τα μέσα ενημέρωσης, αμερικανικά όσο και διεθνή.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είπε σε δημοσιογράφους πως τον ανησυχεί το ότι «στρατηγοί περιφέρονται με εσάς στο μανίκι, που ρωτάτε διάφορα, και μπορεί να κάνουν κάποιο λάθος και αυτό το λάθος να είναι τραγικό».

Τραμπ: Ενημέρωση...μονής ταχύτητας

Οι δημοσιογράφοι είχαν προθεσμία ως χθες στις 17:00 (τοπική ώρα· τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) να συναινέσουν στους νέους κανονισμούς, αλλιώς θα έχαναν τις διαπιστεύσεις τους.

Διαβάστε ακόμα: Ο Τραμπ απένειμε μεταθανάτια στον Κερκ το «προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας»

Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του The Hill, όλα τα μέσα ενημέρωσης που έχουν διαπιστευμένους συντάκτες στο υπουργείο Άμυνας, πλην ενός, απέρριψαν τους νέους κανόνες και ως εκ τούτου θα απολέσουν τις διαπιστεύσεις.

Το μοναδικό μέσο που υπέγραψε ήταν το τηλεοπτικό δίκτυο της άκρας δεξιάς, One America News Network, κατά την ίδια πηγή.

Τραμπ: Διεθνή ΜΜΕ εναντίον του

Πολλά αμερικανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους η εφημερίδα New York Times, το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press και το Γαλλικό Πρακτορείο αρνήθηκαν χθες Τρίτη να υπογράψουν έγγραφο του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, το οποίο επιβάλλει περιοριστικά μέτρα για τον Τύπο, με κίνδυνο να απολέσουν τις διαπιστεύσεις τους.

Το έγγραφο αυτό κατοχυρώνει ιδίως πως οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι στο Πεντάγωνο δεν μπορούν να ζητούν ούτε να δημοσιεύσουν κάποιες πληροφορίες χωρίς ρητή και έγγραφη έγκριση του υπουργείου.

Οι νέες ρυθμίσεις «φιμώνουν τους εργαζομένους στο Πεντάγωνο» και απειλούν αντίποινα σε βάρος δημοσιογράφων οι οποίοι ερευνούν πληροφορίες «χωρίς έγκριση εκ των προτέρων για τη δημοσίευση», σημείωσε η ένωση συντακτών του υπουργείου Άμυνας (Pentagon Press Association, PPA) σε ανακοίνωσή της.

Οι νέοι περιορισμοί που προβλέπονται στο έγγραφο «αντίκειται προς θεμελιώσεις αρχές της δημοσιογραφικής δουλειάς» και «υπονομεύουν δικαιώματα κατοχυρωμένα με την πρώτη τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ», με την οποία θεσπίστηκε η προστασία της ελευθεροτυπίας, τόνισε σε δική του ανακοίνωση χθες το AFP.

Θέτουν αχρείαστα εμπόδια «στη δημοσιογραφική δουλειά» και «δημιουργούν σύγχυση για τις αρμοδιότητες των εργαζομένων του Πενταγώνου και αυτές των δημοσιογράφων που καλύπτουν την επικαιρότητα», πρόσθεσε.

Με κοινή ανακοίνωσή τους που δημοσιοποίησαν μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα ABC, CBS, CNN, NBC και Fox News ανέφεραν πως ενώνουν τη φωνή τους με «πρακτικά όλα τα άλλα» μέσα ενημέρωσης κι αρνούνται να δεχθούν τους νέους κανονισμούς του Πενταγώνου, που «περιορίζουν τη δυνατότητα των δημοσιογράφων να συνεχίσουν να ενημερώνουν το έθνος και τον κόσμο για σημαντικά ζητήματα εθνικής ασφαλείας».

«Θα συνεχίσουμε να καλύπτουμε τον αμερικανικό στρατό (...) υπερασπίζοντας τις αρχές του ελεύθερου και ανεξάρτητου Τύπου», πρόσθεσαν.