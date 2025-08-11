Αγγλία: Επισκέπτες έμειναν κρεμασμένοι ανάποδα για 20 λεπτά - Τρόμος στο φεστιβάλ Boardmasters

Οι επισκέπτες του φεστιβάλ Boardmasters στην Αγγλία έμειναν κρεμασμένοι ανάποδα για 20 λεπτά, όταν ένα παιχνίδι του λούνα παρκ παρουσίασε βλάβη.

Το παιχνίδι Apollo 13, το οποίο ανεβάζει τους επιβάτες στο ψηλότερο σημείο του φεστιβάλ της Κορνουάλης στην Αγγλία, περιστρέφοντάς τους στον αέρα πριν τους αναποδογυρίσει στην κορυφή, κόλλησε κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Το παιχνίδι αποτελεί συνήθως ένα από τα αξιοθέατα του φεστιβάλ μουσικής και σερφ, ωστόσο το βράδυ της Παρασκευής (08/08) οι επισκέπτες βίωσαν μια τρομακτική εμπειρία, όταν το μηχάνημα σταμάτησε να λειτουργεί, αφήνοντάς τους «στον αέρα».

Ανατριχιαστικά πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το περιστατικό, δείχνουν πανικόβλητες οικογένειες να διασώζονται από το παιχνίδι αργά το βράδυ.

Στο βίντεο, το Apollo 13 διακρίνεται να έχει κολλήσει σε κάθετη θέση, ενώ περαστικοί παρακολουθούν σοκαρισμένοι.

Ο χρήστης που δημοσίευσε το βίντεο έγραψε: «Το Apollo 13 χάλασε, με ανθρώπους να έχουν κολλήσει στην κορυφή για 20 λεπτά».

Εκπρόσωπος του φεστιβάλ Boardmasters δήλωσε: «Στη 1 π.μ. τα ξημερώματα της Πέμπτης, ένα από τα παιχνίδια παρουσίασε προσωρινή διακοπή ρεύματος. Ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας, η λειτουργία του σταμάτησε αυτόματα με επιβάτες πάνω. Ο χειριστής του παιχνιδιού αντέδρασε άμεσα και αποβίβασε με ασφάλεια όλους τους επιβάτες μέσα σε 20 λεπτά. Σε καμία στιγμή δεν διέτρεξαν κίνδυνο οι επισκέπτες. Το παιχνίδι έχει υποβληθεί σε πλήρη τεχνικό έλεγχο και λειτουργεί πλέον κανονικά».

Πηγή: Daily Mail