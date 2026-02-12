Επιστήμονες χαρτογράφησαν ρήγμα που μπορεί να «πυροδοτήσει» μεγάλο σεισμό στην Τουρκία - Το 3D μοντέλο

Επιστήμονες χαρτογράφησαν ένα αόρατο ρήγμα, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλο σεισμό στην Τουρκία, με τις επιπτώσεις να φτάνουν. φυσικά, μέχρι την Ελλάδα.

Στο 3D μοντέλο παρουσιάζονται οι διακυμάνσεις στην αντοχή των πετρωμάτων κάτω από τη Θάλασσα του Μαρμαρά, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν μελλοντικούς μεγάλους σεισμούς κατά μήκος του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας.

Τα ευρήματα βελτιώνουν την κατανόηση της μηχανικής των ρηγμάτων και βοηθούν στην καλύτερη πρόβλεψη σεισμών, για την περιοχή της Κωνσταντινούπολης.

Η Τουρκία βρίσκεται σε ένα από τα πιο σεισμογενή μέρη του κόσμου, όπου αλληλεπιδρούν οι τεκτονικές πλάκες της Ευρασίας, της Αφρικής, της Αραβίας και της Ανατολίας. Αυτό το σύνθετο γεωλογικό περιβάλλον έχει προκαλέσει πολυάριθμους καταστροφικούς σεισμούς σε όλη την ιστορία της χώρας.

Ένας από τους πλέον αξιοσημειώτους ήταν αυτός στο Ερζιντζάν το 1939, ο οποίος σκότωσε περισσότερους από 30.000 ανθρώπους.

Από τότε, οι ερευνητές έχουν παρατηρήσει μια εντυπωσιακή τάση στην οποία μεγάλοι, καταστροφικοί σεισμοί φαίνεται να προχωρούν σταθερά προς τα δυτικά κατά μήκος του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας.

Πλέον, πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι η πιο πιθανή τοποθεσία του επόμενου μεγάλου σεισμού είναι κάτω από τη Θάλασσα του Μαρμαρά. Αυτό το τμήμα του ρήγματος δεν έχει προκαλέσει μεγάλο σεισμό για περισσότερα από 250 χρόνια, εγείροντας ανησυχίες ότι η πίεση έχει συσσωρευτεί με την πάροδο του χρόνου.

Παρά τις δεκαετίες μελέτης, ωστόσο, η λεπτομερής δομή του ρήγματος κάτω από τη Θάλασσα του Μαρμαρά παρέμεινε ασαφής, περιορίζοντας την ικανότητα να προσδιοριστεί με ακρίβεια το από πού μπορεί να ξεκινήσουν μελλοντικοί σεισμοί ή πώς να μειωθεί καλύτερα ο αντίκτυπός τους.

Ο Mesut Hancer να κρατά το χέρι της 15χρονης κόρης του, Irmak, η οποία σκοτώθηκε ενώ κοιμόταν όταν το σπίτι της γιαγιάς της κατέρρευσε κατά τη διάρκεια σεισμού στο Καχραμανμάρας, στη νότια Τουρκία- 7 Φεβρουαρίου 2023 | EPA/ADEM ALTAN/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατασκευή του πρώτου 3D μοντέλου

Για να αντιμετωπίσει αυτό το κενό, μια ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Δρ. Yasuo Ogawa, ομότιμο καθηγητή και ερευνητή στο Κέντρο Πολυεπιστημονικής Έρευνας Ανθεκτικότητας του Ινστιτούτου Ολοκληρωμένης Έρευνας, Ινστιτούτο Επιστημών του Τόκιο (Multidisciplinary Resilience Research Center του Institute of Integrated Research, Institute of Science Tokyo) στην Ιαπωνία, μαζί με τη Δρ. Tulay Kaya-Eken, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Bogazici της Τουρκίας, πραγματοποίησαν μια λεπτομερή έρευνα της περιοχής κάτω από τη Θάλασσα του Μαρμαρά.

Η μελέτη τους, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Geology, εισάγει το πρώτο πλήρες τρισδιάστατο (3D) μοντέλο αυτής της κρίσιμης περιοχής. Παρέχει νέα εικόνα για τις φυσικές διεργασίες που ελέγχουν πώς και πού σχηματίζονται οι σεισμοί κατά μήκος του ρήγματος.

Για να δημιουργήσουν αυτό το μοντέλο, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων μαγνητοτελλουρικών μετρήσεων που ελήφθησαν από περισσότερους από 20 αναπτυγμένους σταθμούς. Οι σταθμοί αυτοί μπορούν να καταγράψουν ανεπαίσθητες αλλαγές στα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία της Γης που προκαλούνται από δομές βαθιά υπογείως.

Αυτές οι πληροφορίες επέτρεψαν στην ομάδα να ανακατασκευάσει, μέσω μιας διαδικασίας γνωστής ως τρισδιάστατη αντιστροφή (3D inversion), μια τρισδιάστατη αναπαράσταση της ηλεκτρικής αντίστασης της περιοχής, μέχρι βάθη δεκάδων χιλιομέτρων κάτω από τον πυθμένα.

Το μοντέλο για την πρόβλεψη μελλοντικών σεισμών στην Τουρκία | Institute of Science Tokyo

Χαρτογράφηση επικίνδυνων ζωνών

Η ανάλυση του μοντέλου αποκάλυψε ένα σύνθετο μοτίβο ζωνών με υψηλή και χαμηλή ηλεκτρική αντίσταση. Επειδή η αντίσταση μειώνεται παρουσία υγρών όπως το νερό, οι περιοχές με χαμηλή αντίσταση τείνουν να είναι μηχανικά ασθενέστερες, ενώ οι ζώνες με υψηλή αντίσταση είναι ισχυρότερες και πιο άκαμπτες.

«Πιστεύουμε ότι οι ανωμαλίες αντίστασης που παρατηρούνται υποδηλώνουν περιοχές συσσώρευσης τάσεων, ρίχνοντας φως στις συνεχιζόμενες διαδικασίες της μηχανικής των ρηγμάτων που παίζουν ρόλο σε αυτήν την κρίσιμη περιοχή» τόνισε ο Ogawa.

Με βάση αυτά τα ευρήματα, η ομάδα υποδηλώνει ότι μελλοντικοί μεγάλοι σεισμοί μπορεί να ξεκινήσουν στα όρια όπου συναντώνται ασθενέστερα και ισχυρότερα τμήματα του φλοιού ή κατά μήκος των άκρων ζωνών υψηλής αντίστασης.

«Τα αποτελέσματά μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της τοποθεσίας και του πιθανού μεγέθους μελλοντικών σεισμών, με σημαντικές επιπτώσεις στην πρόληψη και τον μετριασμό των καταστροφών».