Επιστήμονες ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν πώς να διαγράφουν από τον ανθρώπινο εγκέφαλο τις κακές αναμνήσεις

Αυτό το «οι Ιάπωνες είναι πολύ μπροστά» έχει βγει για κάποιον λόγο. Μπορούμε να στο αποδείξουμε και εμείς με πολλούς τρόπους. Αρχικά, στην Ιαπωνία οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να κοιμούνται το μεσημέρι στη δουλειά τους για να έχουν αυξημένη παραγωγικότητα. Αυτό το ονομάζουν «Inemuri», η συγκεκριμένη λέξη σημαίνει το να είσαι «παρών ενώ κοιμάσαι».

Τώρα, διαβάζουμε ότι σε ένα πείραμα, επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Κιότο ανακάλυψαν πώς να «διαγράφουν μνήμες» - τουλάχιστον σε ποντίκια. Αυτό που έκαναν, ουσιαστικά, είναι να χρησιμοποιήσουν μία τεχνική νευρο-οπτικής («neural-optic system») για να διαταράξουν τη διαδικασία που λέγεται long-term potentiation (LTP) σε συγκεκριμένα σημεία του εγκεφάλου, όπως ο ιππόκαμπος και μετέπειτα ο πρόσθιος φλοιός, αμέσως μετά τη μάθηση και κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Λέγεται ότι οι ερευνητές θα μπορούσαν μελλοντικά, να χρησιμοποιήσουν αυτήν την τεχνική για τη διαγραφή συγκεκριμένων αναμνήσεων από τον ανθρώπινο εγκέφαλο.

