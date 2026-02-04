Επιστρέφει ο εφιάλτης των πλημμυρών στην Ισπανία: «Ακραίος» ο κίνδυνος υπερχείλισης στα νότια

Ποταμοί και ταμιευτήρες στην Ισπανία και την Πορτογαλία βρίσκονται στα πρόθυρα υπερχείλισης, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας σαρώνει την Ιβηρική χερσόνησο, μόλις μία εβδομάδα αφότου η καταιγίδα Κριστίν άφησε στο πέρασμά της έξι νεκρούς και χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα.

Στην Ανδαλουσία, 14 ποταμοί και 10 φράγματα διατρέχουν «ακραίο» κίνδυνο υπερχείλισης, σε συνδυασμό και με ήδη κορεσμένο έδαφος από τις προηγούμενες θύελλες των προηγούμενων ημερών, ανέφερε ο Αντόνιο Σανθ, ο επικεφαλής του τμήματος εσωτερικών της περιφερειακής κυβέρνησης.

Η Πορτογαλία από την πλευρά της αύξησε το επίπεδο συναγερμού στο μέγιστο μέχρι και την Παρασκευή. Οι αρχές προειδοποιούν για πλημμύρες στους ποταμούς Βούγκα, Αγκουέδα, Λις, Τάγο και Σοράϊα.

Ισπανία: Ξεχειλίζουν τα σπίτια από τις πλημμύρες

Οι αρχές της Ανδαλουσίας περιέγραψαν ως «τραγική» την κατάσταση στον δήμο Γκραθαλέμα, όπου το σύστημα αποχέτευσης υπερφορτώθηκε και το νερό αναβλύζει μέσα στα σπίτια.

Διαβάστε ακόμα: Axios: Καταρρέουν τα σχέδια για συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα

Στα πλάνα που πρόβαλαν τα ισπανικά κανάλια φαίνεται νερό να ξεπηδά από πρίζες και εργάτες ανοίγουν τρύπες στους τοίχους για να αποστραγγίσουν τα νερά της πλημμύρας. Ένας τοίχος σπιτιού κατέρρευσε στο Ουμπρίκε, στο Κάδιξ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος.

Τουλάχιστον 3.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στην Ανδαλουσία και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών προετοιμάζονται για τις πιο έντονες βροχοπτώσεις που αναμένονταν σήμερα το απόγευμα.

Στο μεγαλύτερο μέρος της Ανδαλουσίας, τα σχολεία δεν λειτούργησαν. Οι κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και περίπου 400 στρατιώτες αναπτύχθηκαν για να βοηθήσουν τους 1200 εργαζομένους της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας. Αεροσκάφη και ελικόπτερα επιτηρούν κάποιες κρίσιμες ζώνες.

«Βρέχει έτσι επί ώρες. Ο ποταμός έχει ήδη υπερχειλίσει και οι άνθρωποι ανησυχούν πολύ, μέσα στα σπίτια τους. Αντιμετωπίζουμε πολλές διακοπές στην ηλεκτροδότηση», είπε ο Χοσέ Λουίς Καστίγιο, που ζει στη Χιμέρα δε Λιμπάρ.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMT προβλέπει ότι οι σφοδρές βροχοπτώσεις στην Ανδαλουσία, την κεντρική Ισπανία και τη Γαλικία, στα βορειοδυτικά θα συνεχιστούν μέχρι και το Σάββατο. Προειδοποίησε για ενδεχόμενες κατολισθήσεις και ζημιές σε κατοικίες και υποδομές.