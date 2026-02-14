Μενού

Επιστροφή στο «τραπέζι» για ΗΠΑ και Ιράν: Η Γενεύη θα φιλοξενήσει τις συνομιλίες

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελβετίας, θα επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στη Γενεύη την ερχόμενη εβδομάδα.

Reader symbol
Newsroom
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί | AP
  • Α-
  • Α+

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελβετίας, θα επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στη Γενεύη την ερχόμενη εβδομάδα, με την Ουάσινγκτον να προτρέπει την Τεχεράνη να καταλήξει σε μια συμφωνία που θα στοχεύει κυρίως στον περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος.

«Το σουλτανάτο του Ομάν θα φιλοξενήσει τις συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στη Γενεύη την ερχόμενη εβδομάδα. Η Ελβετία χαιρετίζει και υποστηρίζει αυτές τις συνομιλίες», δήλωσε εκπρόσωπος του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ