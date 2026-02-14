Επιστροφή στο «τραπέζι» για ΗΠΑ και Ιράν: Η Γενεύη θα φιλοξενήσει τις συνομιλίες

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελβετίας, θα επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στη Γενεύη την ερχόμενη εβδομάδα, με την Ουάσινγκτον να προτρέπει την Τεχεράνη να καταλήξει σε μια συμφωνία που θα στοχεύει κυρίως στον περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος.
«Το σουλτανάτο του Ομάν θα φιλοξενήσει τις συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στη Γενεύη την ερχόμενη εβδομάδα. Η Ελβετία χαιρετίζει και υποστηρίζει αυτές τις συνομιλίες», δήλωσε εκπρόσωπος του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο.
- Δολοφονία Ναβάλνι: Με δηλητηριώδη βάτραχο τον σκότωσε πράκτορας του Πούτιν, επιβεβαιώνει η Γαλλία
- QUIZ παλιός ελληνικός κινηματογράφος: Μπορείς να βρεις ποια ταινία ήταν έγχρωμη και ποια χρωματίστηκε;
- Τραγωδία στη Λούτσα: «Ο γιος μου δεν ήξερε να οδηγεί», λέει η μητέρα του 15χρονου φερόμενου οδηγού
- Ναταλία Γερμανού για Good Job Nicky: «Για εμένα, φωνητικά εχθές δεν ήταν καλός»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.