Επίθεση ενόπλων στην Ιερουσαλήμ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (08/09) με αποτέλεσμα τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.

Σύμφωνα με το ισραηλινό channel 12, ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο και σκότωσαν εν ψυχρώ επιβάτες, ενώ σκηνές πανικού διαδραματίστηκαν στη βόρεια είσοδο επί της οδού Γιγκάλ Γιαντίν που οδηγεί σε εβραϊκούς οικισμούς της ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Η αστυνομία αναφέρει ότι οι δύο δράστες, εξουδετερώθηκαν από τις Αρχές.

Η ταυτότητα των δραστών δεν είναι προς το παρόν γνωστή ενώ τουλάχιστον πέντε από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση και έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της Ιερουσαλήμ.

Δείτε τα πρώτα βίντεο από το σημείο:

At least 15 people were injured in a shooting in the Ramot area of Jerusalem. 2 terrorists were neutralized. pic.twitter.com/1u0vmWt132 — Amit Segal (@AmitSegal) September 8, 2025