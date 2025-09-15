Επίθεση με drone στη Ρουμανία: Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία - Η αντίδραση Ζελένσκι

Η ρωσική πρεσβεία στη Ρουμανία δήλωσε σήμερα (15/09) ότι η εισβολή μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον ρουμανικό εναέριο χώρο ήταν «πρόκληση» από την Ουκρανία, μετά την κλήση του απεσταλμένου της Μόσχας από το υπουργείο Εξωτερικών στο Βουκουρέστι για το περιστατικό.

Ο πρέσβης Βλαντιμίρ Λιπάγιεφ δήλωσε ότι η κατηγορία της Ρουμανίας ότι η Ρωσία ήταν υπεύθυνη για την εισβολή ήταν «αβάσιμη».

Μια δήλωση της πρεσβείας ανέφερε: «Όλα τα γεγονότα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για σκόπιμη πρόκληση από το καθεστώς του Κιέβου».

Η Ρουμανία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη το Σάββατο, όταν ένα drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της χώρας κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανικές υποδομές κοντά στα σύνορα.

Ο υπουργός Άμυνας Ιονούτ Μοστεάνου δήλωσε ότι οι πιλότοι των F-16 παραλίγο να καταρρίψουν το drone, καθώς πετούσε πολύ χαμηλά πριν εγκαταλείψει τον εθνικό εναέριο χώρο προς την Ουκρανία.

Η απειλή επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ώθησε επίσης την Πολωνία να αναπτύξει αεροσκάφη και να κλείσει ένα αεροδρόμιο στην ανατολική πόλη Λούμπλιν το Σάββατο, τρεις ημέρες αφότου κατέρριψε ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της με την υποστήριξη αεροσκαφών από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ.

Η Ρουμανία, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ που μοιράζεται σύνορα 650 χιλιομέτρων (400 μιλίων) με την Ουκρανία, έχει δει επανειλημμένα θραύσματα ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών να πέφτουν στο έδαφός της από τότε που η Ρωσία άρχισε να διεξάγει πόλεμο στη γείτονά της.

Το Σάββατο, απογείωσε δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 και αργότερα δύο Eurofighters — μέρος γερμανικών αποστολών εναέριας αστυνόμευσης στη Ρουμανία — και προειδοποίησε τους πολίτες στη νοτιοανατολική κομητεία Τούλτσεα κοντά στον Δούναβη και τα ουκρανικά σύνορά της να καλυφθούν, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

Πρόσθεσε ότι τα αεροσκάφη εντόπισαν ένα drone στον εθνικό εναέριο χώρο, το οποίο ακολούθησαν μέχρι που έπεσε από το ραντάρ 20 χλμ. νοτιοδυτικά του χωριού Τσίλια Βέτσε.

Tι δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι τα δεδομένα έδειξαν ότι το drone παραβίασε περίπου 10 χιλιόμετρα στο ρουμανικό έδαφος και λειτούργησε στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ για περίπου 50 λεπτά.

«Είναι μια προφανής επέκταση του πολέμου από τη Ρωσία - και αυτός ακριβώς είναι ο τρόπος με τον οποίο ενεργούν», είπε. «Χρειάζονται κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Χρειάζονται δασμοί κατά του ρωσικού εμπορίου. Χρειάζεται συλλογική άμυνα».

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε σχέδια για ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής πλευράς της Ευρώπης την Παρασκευή, αφού η Πολωνία κατέρριψε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της, τα πρώτα γνωστά πυρά που έριξε μέλος της δυτικής συμμαχίας κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Today, Romania scrambled combat aircraft because of a Russian drone in its airspace. According to current data, the drone penetrated about 10 kilometers into Romanian territory and operated in NATO airspace for around 50 minutes. Also today, Poland responded militarily to the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2025

Πηγή: TRT Global