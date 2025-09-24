Επίθεση με drones δέχτηκε ο Στόλος για τη Γάζα ανοιχτά της Κρήτης: Έπεσαν χημικά και κρότου λάμψης

Επίθεση με drones δέχτηκε τα ξημερώματα ο «Στόλος για τη Γάζα» (Global Sumud Flotilla) που βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης.
Από τα drones έπεσαν φωτοβολίδες, χειροβομβίδες κρότου λάμψης και χημικά, με το «March to Gaza Greece» να κάνει λόγο για επιθέσεις σε 8 πλοία, ωστόσο ο στόλος συνεχίζει την πορεία του.
Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου καταγράφονται οι επιθέσεις στα σκάφη.
Από την πλευρά του, το πρακτορείο Anadolu κάνει λόγο για 12 συνολικά επιθέσεις, ενώ δημοσιεύει βίντεο από κάμερα ασφαλείας πλοίου του στόλου, στο οποίο καταγράφεται μία από τις επιθέσεις.
Η ισπανική εφημερίδα El Pais κάνει λόγο και για επίθεση με χημικά, ενώ, όπως τονίζει, οι διοργανωτές θεωρούν υπεύθυνο το Ισραήλ.
Σύμφωνα με το March to Gaza Greece, «πάνω από 40 πλοία θα συναντηθούν στα διεθνή ύδατα στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ειρηνική προσπάθεια να σπάσει ο παράνομος αποκλεισμός που έχει επιβάλει το κράτος του Ισραήλ στη Γάζα, και να παραδοθεί συμβολική ανθρωπιστική βοήθεια: φάρμακα, βρεφικό γάλα, ξηρά τροφή, κ.ά».
