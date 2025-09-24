Επίθεση με drones δέχτηκε ο Στόλος για τη Γάζα ανοιχτά της Κρήτης: Έπεσαν χημικά και κρότου λάμψης

Επίθεση με drones δέχτηκε τα ξημερώματα ο «Στόλος για τη Γάζα» (Global Sumud Flotilla) που βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης.

Από τα drones έπεσαν φωτοβολίδες, χειροβομβίδες κρότου λάμψης και χημικά, με το «March to Gaza Greece» να κάνει λόγο για επιθέσεις σε 8 πλοία, ωστόσο ο στόλος συνεχίζει την πορεία του.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου καταγράφονται οι επιθέσεις στα σκάφη.

Από την πλευρά του, το πρακτορείο Anadolu κάνει λόγο για 12 συνολικά επιθέσεις, ενώ δημοσιεύει βίντεο από κάμερα ασφαλείας πλοίου του στόλου, στο οποίο καταγράφεται μία από τις επιθέσεις.

CCTV Footage shows one of the drone attacks that targeted the Global Sumud Flotilla ships in international waters of the Mediterranean Sea



At least 12 attacks have been reported so far https://t.co/7dX4MIKhIq pic.twitter.com/t6TDk3nwQd — Anadolu English (@anadoluagency) September 24, 2025

Η ισπανική εφημερίδα El Pais κάνει λόγο και για επίθεση με χημικά, ενώ, όπως τονίζει, οι διοργανωτές θεωρούν υπεύθυνο το Ισραήλ.

A su paso por Creta (Grecia), varios drones han lanzado ácido sobre dos barcos de la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza, mientras que una docena de explosiones han alcanzado a nueve de las embarcaciones. La organización responsabiliza a Israel https://t.co/y9R02FKCYZ — EL PAÍS (@el_pais) September 24, 2025

Σύμφωνα με το March to Gaza Greece, «πάνω από 40 πλοία θα συναντηθούν στα διεθνή ύδατα στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ειρηνική προσπάθεια να σπάσει ο παράνομος αποκλεισμός που έχει επιβάλει το κράτος του Ισραήλ στη Γάζα, και να παραδοθεί συμβολική ανθρωπιστική βοήθεια: φάρμακα, βρεφικό γάλα, ξηρά τροφή, κ.ά».