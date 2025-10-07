Επίθεση με μαχαίρι σε δήμαρχο στη Γερμανία: Και η κόρη της είχε επιτεθεί το καλοκαίρι - Υπό κράτηση ο γιος

Η νεοεκλεγμένη δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στη δυτική Γερμανία μαχαιρώθηκε σήμερα έξω από το σπίτι της και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αστυνομικοί ανέκριναν τα δύο υιοθετημένα παιδιά της 57χρονης Ίρις Στάλτσερ και η εφημερίδα Tagesspiegel μεταδίδει πως ο 15χρονος γιος τέθηκε υπό κράτηση και οδηγήθηκε με χειροπέδες σε περιπολικό.

Στο ρεπορτάζ του περιοδικού Spiegel υπενθυμίζεται πως η αστυνομία είχε κληθεί το καλοκαίρι στο ίδιο σπίτι για περιστατικό «ενδοοικογενειακής βίας», αφού η 17χρονη κόρη είχε επιτεθεί με μαχαίρι στην Στάλτσερ.

Η Ίρις Στάλτσερ βρέθηκε μαχαιρωμένη – δεκατρείς φορές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Spiegel – έξω από το σπίτι της στο Χέρντεκε, μια πόλη 23.000 κατοίκων κοντά στο Ντόρτμουντ. Επί τόπου έσπευσε ελικόπτερο προκειμένου η 57χρονη να διακομιστεί το συντομότερο δυνατόν σε νοσοκομείο και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), η Στάλτσερ εξελέγη τον προηγούμενο μήνα δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και επρόκειτο να αναλάβει τα καθήκοντά της στις αρχές Νοεμβρίου.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έσπευσε να καταδικάσει το «ειδεχθές έγκλημα», προτού ακόμη η αστυνομία προβεί σε ανακοινώσεις.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD Ματίας Μιρς εξέφρασε την ελπίδα ότι η Στάλτσερ θα καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.

Γερμανία: Ποια είναι η δήμαρχος

Η 57χρονη μητέρα δύο εφήβων, η Στάλτσερ είναι εργατολόγος, που εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια στην τοπική πολιτική του Herdecke, μιας ιστορικής πόλης με περίπου 20.000 κατοίκους.

«Λάβαμε νέα για ένα φρικτό έγκλημα στο Herdecke», έγραψε ο συντηρητικός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Πρέπει να διερευνηθεί άμεσα. Φοβόμαστε για τη ζωή της υποψήφιας δημάρχου και ελπίζουμε να αναρρώσει πλήρως».

Η Bild ανέφερε ότι ο 15χρονος υιοθετημένος γιος της Στάλτσερ είχε μεταφερθεί από τον τόπο του εγκλήματος με χειροπέδες και φορώντας φόρμα για τη διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων. Η 17χρονη υιοθετημένη κόρη της βρισκόταν επίσης στο σπίτι, σύμφωνα με την εφημερίδα.

«Οι ερευνητές δήλωσαν ότι αυτό έγινε αποκλειστικά για την προστασία των αποδεικτικών στοιχείων», πρόσθεσε η εφημερίδα. Ο γιος είπε στην αστυνομία ότι η μητέρα του είχε δεχτεί επίθεση από αρκετούς άνδρες, σύμφωνα με την Bild.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ και Reuters