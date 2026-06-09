Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Βρετανία: Τρεις τραυματίες, 14χρονη η φερόμενη δράστρια

Μια 14χρονη μαθήτρια κρατείται αφού δύο μαθητές και ένας εκπαιδευτικός τραυματίστηκαν ύστερα από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Μάντσεστερ.

Ένας δάσκαλος και δύο μαθητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά τον τραυματισμό τους στην επίθεση. Η 14χρονη μαθήτρια συνελήφθη ως ύποπτη για την επίθεση σύμφωνα με το άρθρο 18, αφού η αστυνομία κλήθηκε μετά από αναφορές στην οδό Plant Hill στο Blackley περίπου στις 08:30 BST.

Ένα αγόρι και ένα κορίτσι, και τα δύο 14 ετών, και ένας 27χρονος δάσκαλος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, με τα τραύματά τους να μην πιστεύεται ότι είναι σοβαρά, ανέφερε η αστυνομία του Μείζονος Μάντσεστερ.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν στο σημείο και η αστυνομία ανέφερε ότι αξιωματικοί παρέμεναν στο σχολείο, το οποίο έχει δηλώσει ότι θα παραμείνει κλειστό μέχρι το τέλος της ημέρας.

Το 14χρονο κορίτσι φέρει τραύματα στον ώμο, ένας 14χρονος μαθητής έχει τραύμα στο αυτί, ενώ ο δάσκαλος μαχαιρώθηκε στον λαιμό, ανέφερε η αστυνομία.