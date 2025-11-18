Επίθεση με μαχαίρι στη  Δυτική Όχθη: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

Αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στη Δυτική Όχθη, με έναν Ισραηλινό νεκρό και τρεις τραυματίες.

Ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η επίθεση σημειώθηκε σε πολυσύχναστο σημείο, στη διασταύρωση του Γκους Ετζιόν, με τους δράστες να πέφτουν με αυτοκίνητο πάνω στα θύματά τους και στη συνέχεια να επιτίθενται με μαχαίρι.

Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις ασφαλείας, την ώρα που στην περιοχή σημειώνονται εδώ και αρκετό διάστημα συγκρούσεις μεταξύ Ισραηλινών εποίκων και Παλαιστινίων.

Η υπηρεσία Magen David Adom (MDA), το ισραηλινό ισοδύναμο του Ερυθρού Σταυρού, ανακοίνωσε τον θάνατο ενός ανθρώπου περίπου 30 ετών και είπε πως μετέφερε σε νοσοκομεία της Ιερουσαλήμ άλλα τρία άτομα, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα περίπου 40 ετών και έναν έφηβο 15 ετών «που παρουσιάζουν πληγές από αιχμηρό αντικείμενο».

Από την πλευρά του, ο στρατός έκανε λόγο, χωρίς άλλη διευκρίνιση, για επίθεση με αυτοκίνητο και με μαχαίρι στο ίδιο σημείο.

Η διασταύρωση του Γκους Ετζιόν, όπου έγινε η επίθεση και που βρίσκεται στον δρόμο ανάμεσα στις παλαιστινιακές πόλεις Βηθλεέμ και Χεβρώνα και κοντά σε εβραϊκούς οικισμούς, στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ήταν σκηνικό πολλών επιθέσεων κατά Ισραηλινών από τα τέλη του 2015.