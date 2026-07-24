Επίθεση με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη: Δύο τραυματίες - Ο δράστης φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ»

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε διακριτές επιθέσεις με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη, διαπραχθείσες λίγη ώρα η μια μετά την άλλη, από άνδρα που φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» («ύψιστος ο θεός»).

Ο φερόμενος δράστης έχει προσαχθεί, σύμφωνα με την επικεφαλής της μητροπολιτικής αστυνομίας που έκανε λόγο για πιθανό έγκλημα μίσους, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να είναι ψυχικά ασθενής.

Τα θύματα των δύο επιθέσεων στο Μανχάταν είναι άνδρες, «ασιατικής καταγωγής» και «εβραίος» αντίστοιχα, διευκρίνισε η Τζέσικα Τις, προσθέτοντας πως διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και δεν θεωρείται πως διατρέχουν «κίνδυνο» οι ζωές τους.

Η αστυνομική διεύθυνση της Νέας Υόρκης (NYPD) συνέλαβε τον ύποπτο, που κατά την κ. Τις ονομάζεται Ραούλ Μοράλες κι είναι 51 ετών.

Η έρευνα για να εξακριβωθεί το κίνητρο «συνεχίζεται» και «σύμφωνα με τα θύματα και μάρτυρες, ο Μοράλες φώναξε ‘Αλλάχου Άκμπαρ’ κατά τη διάρκεια και των δυο επιθέσεων. Η NYPD αποτιμά επί του παρόντος αν πρόκειται για πιθανά εγκλήματα μίσους».

«Αν και ο δράστης δεν έχει ψυχιατρικό ιστορικό γνωστό στην NYPD, τα πρώτα στοιχεία της έρευνας» αφήνουν να εννοηθεί πως μπορεί να «διαδραμάτισε ρόλο η ψυχική του υγεία», πρόσθεσε η Τζέσικα Τις.

«Τέτοιες ειδεχθείς επιθέσεις μίσους δεν έχουν θέση στην πόλη μας», ήταν η αντίδραση του δημάρχου της αμερικανικής μεγαλούπολης Ζόραν Μαμντάνι.