«Επίθεση με σπρέι πιπεριού» η αιτία του συναγερμού στο Χίθροου: Μια σύλληψη - Ταξιδιώτες στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα (7/12) στο αεροδρόμιο του Χίθροου στο Λονδίνο και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για επίθεση, αφού άτομα φέρεται να δέχτηκαν επίθεση με «ένα είδος σπρέι πιπεριού» σε πολυώροφο πάρκινγκ στον τερματικό σταθμό 3.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι ένοπλοι αστυνομικοί κλήθηκαν στο πάρκινγκ του τερματικού σταθμού 3 περίπου στις 8:11 π.μ. μετά από αναφορά για επίθεση σε άτομα, το οποίο όταν βγήκε η είδηση βάφτισαν ως «περιστατικό» χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις.

Ο άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για επίθεση και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περαιτέρω υπόπτων, ανέφερε η αστυνομία.

Ο διοικητής Peter Stevens δήλωσε: «Σε αυτό το στάδιο, πιστεύουμε ότι στο περιστατικό συμμετείχε μια ομάδα ατόμων που γνωρίζονταν μεταξύ τους, με μια διαμάχη να κλιμακώνεται και να έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών ατόμων.

«Οι αξιωματικοί μας ανταποκρίθηκαν γρήγορα και θα υπάρξει αυξημένη αστυνομική παρουσία στο αεροδρόμιο Χίθροου καθ' όλη τη διάρκεια του πρωινού για να συνεχιστούν οι έρευνες και να διασφαλιστεί η ασφάλεια όσων βρίσκονται στην περιοχή.

«Δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το περιστατικό ως τρομοκρατία. Κατανοώ τις ανησυχίες του κοινού και θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους βρίσκονται στην περιοχή για τη συνεργασία τους σήμερα το πρωί».

Αεροδρόμιο στο Χίθροου: Στο νοσοκομείο οι τραυματίες της επίθεσης

Η υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου, σύμφωνα με τον Guardian, έφτασε και τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τα τραύματά τους δεν πιστεύεται ότι είναι επικίνδυνα ή απειλητικά για τη ζωή.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε: «Έχουμε αρκετούς πόρους επί τόπου και φροντίζουμε αρκετούς ασθενείς».

Ένας εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λονδίνου δήλωσε: «Οι πυροσβέστες παρέχουν εξειδικευμένη βοήθεια μαζί με συνεργάτες πολλαπλών υπηρεσιών επί τόπου. Η ομάδα αποσύρθηκε λίγο μετά τις 10:30».

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν έναν άνδρα με χειροπέδες, καθώς και ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και ένοπλους αστυνομικούς στο σημείο.

Ένας εκπρόσωπος του Xίθροου, δήλωσε ότι οι ομάδες του ανταποκρίνονται στο περιστατικό με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το Xίθροου έχει συμβουλεύσει τους επιβάτες να αφήσουν επιπλέον χρόνο όταν ταξιδεύουν προς το αεροδρόμιο και, εάν έχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις, να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία.

Ο τερματικός σταθμός παρέμεινε ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια, αν και το περιστατικό προκάλεσε κάποια προβλήματα στην κυκλοφορία και στις δημόσιες συγκοινωνίες.