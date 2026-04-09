Επίθεση Σάντσεθ σε Νετανιάχου: «Η περιφρόνησή του για τη ζωή και το διεθνές δίκαιο είναι απαράδεκτη»

Κατά του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει δηλώσει ότι είναι ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος σε νέα ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα καταδίκασε τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο εξαπολύοντας επίθεση στον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μεταξύ άλλων, ο Ισπανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι «η περιφρόνησή του Νετανιάχου για τη ζωή και το διεθνές δίκαιο είναι ανυπόφορη».

Justo hoy, Netanyahu lanza su ataque más duro contra el Líbano desde que empezó la ofensiva.



Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable.



Toca hablar claro:



- Líbano debe formar parte del alto al fuego.



- La comunidad internacional debe condenar esta… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 8, 2026

Αναλυτικότερα η ανάρτηση αναφέρει: «Μόλις σήμερα, ο Νετανιάχου εξαπολύει την πιο σκληρή επίθεσή του εναντίον του Λιβάνου από τότε που ξεκίνησε η επίθεση.

Η περιφρόνησή του για τη ζωή και το διεθνές δίκαιο είναι απαράδεκτη.

Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ξεκάθαρα:

Ο Λίβανος πρέπει να συμπεριληφθεί στην εκεχειρία.

Η διεθνής κοινότητα πρέπει να καταδικάσει αυτή τη νέα παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναστείλει τη Συμφωνία Σύνδεσης με το Ισραήλ.

Και δεν πρέπει να υπάρξει ατιμωρησία για αυτές τις εγκληματικές πράξεις», ανέφερε ο Σάντσεθ στο X.