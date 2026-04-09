Μενού

Επίθεση Σάντσεθ σε Νετανιάχου: «Η περιφρόνησή του για τη ζωή και το διεθνές δίκαιο είναι απαράδεκτη»

Η νέα ανάρτηση του Πέδρο Σάντσεθ για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου με φόντο τις τελευταίες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Reader symbol
Newsroom
Pedro Sanchez
Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ | AP Photo/Darko Vojinovic
  • Α-
  • Α+

Κατά του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει δηλώσει ότι είναι ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος σε νέα ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα καταδίκασε τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο εξαπολύοντας επίθεση στον Μπενιαμίν Νετανιάχου. 

Μεταξύ άλλων, ο Ισπανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι «η περιφρόνησή του Νετανιάχου για τη ζωή και το διεθνές δίκαιο είναι ανυπόφορη». 

Αναλυτικότερα η ανάρτηση αναφέρει: «Μόλις σήμερα, ο Νετανιάχου εξαπολύει την πιο σκληρή επίθεσή του εναντίον του Λιβάνου από τότε που ξεκίνησε η επίθεση.

Η περιφρόνησή του για τη ζωή και το διεθνές δίκαιο είναι απαράδεκτη.

Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ξεκάθαρα:

  •  Ο Λίβανος πρέπει να συμπεριληφθεί στην εκεχειρία.
  • Η διεθνής κοινότητα πρέπει να καταδικάσει αυτή τη νέα παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναστείλει τη Συμφωνία Σύνδεσης με το Ισραήλ.
  • Και δεν πρέπει να υπάρξει ατιμωρησία για αυτές τις εγκληματικές πράξεις», ανέφερε ο Σάντσεθ στο X. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ