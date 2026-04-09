Επίθεση Σάντσεθ σε Νετανιάχου: «Η περιφρόνησή του για τη ζωή και το διεθνές δίκαιο είναι απαράδεκτη»

Κατά του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει δηλώσει ότι είναι ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος σε νέα ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα καταδίκασε τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο εξαπολύοντας επίθεση στον Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Μεταξύ άλλων, ο Ισπανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι «η περιφρόνησή του Νετανιάχου για τη ζωή και το διεθνές δίκαιο είναι ανυπόφορη».
Αναλυτικότερα η ανάρτηση αναφέρει: «Μόλις σήμερα, ο Νετανιάχου εξαπολύει την πιο σκληρή επίθεσή του εναντίον του Λιβάνου από τότε που ξεκίνησε η επίθεση.
Η περιφρόνησή του για τη ζωή και το διεθνές δίκαιο είναι απαράδεκτη.
Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ξεκάθαρα:
- Ο Λίβανος πρέπει να συμπεριληφθεί στην εκεχειρία.
- Η διεθνής κοινότητα πρέπει να καταδικάσει αυτή τη νέα παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
- Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναστείλει τη Συμφωνία Σύνδεσης με το Ισραήλ.
- Και δεν πρέπει να υπάρξει ατιμωρησία για αυτές τις εγκληματικές πράξεις», ανέφερε ο Σάντσεθ στο X.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.